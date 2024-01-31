國民黨缺席視同跑票 民進黨技術性亮票

（圖片版面不用，上傳用）國民黨立法院黨團30確認新任黨團3長，傅崐萁(左2)接任總召，他特別感謝將卸任的總召曾銘宗(右2)；下屆立法院正副院長被提名人韓國瑜(右)、江啟臣(右3)也到場。(記者胡經周／攝影)

新一屆國民黨 立院黨團昨天舉行首次黨團大會，商討明天立法院正副院長選舉流程。新任黨團總召傅崐萁表示，當天每個人的投票 都會非常清楚，大家會用最負責任的態度讓全台看到國民黨的決心，未出席者視同跑票，會予最嚴格黨紀處分。

黨團大會中除了準備好正副院長選票樣張供新科立委參考，明天國民黨立委將以分組方式，團進團出投票。傅崐萁指出，黨團明確支持韓國瑜、江啟臣擔任立法院正副院長，一定公開讓大家看到每個人投票，力求票票入匭。

傅崐萁說，這不只攸關個人榮耀，更是國會尊嚴，所以每位成員都會出席，沒出席的視同跑票，會以最嚴格黨紀處分，這也經過大家一致同意。國民黨副發言人賴苡任表示，國民黨是有組織、紀律的政黨，祭黨紀行之有年，相信黨籍立委對於拿下立法院正副院長一定有決心團結在一起。

除傅崐萁外，洪孟楷、林思銘將分別出任國民黨團書記長、首席副書記長。黨團三長出列，黨主席朱立倫昨也到場致意。

新國會明報到，民進黨 推現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌「游蔡配」角逐連任。民進黨立委許智傑昨說，民進黨團過往都是一致性投票，不論正副院長或召委選舉都要求黨紀，過去已習慣技術性亮票，黨團成員會全力配合。

對於民眾黨提出多項國會改革訴求，游表態埋單，遭質疑與民進黨團意見不一致。民進黨立院黨團總召柯建銘說，游錫堃只是表達個人意見，不可能指導民進黨，民進黨有黨團立場，「意見沒有不同調」。

「據說我在媒體上被罵得很慘…」游錫堃在臉書發文表示，前天以「個人身分」表達支持單一召委制，但既然承擔就應勇敢，既然負重就須忍辱，民進黨團上一屆也提案建議立法院採單一召委制，民主先進國家大多採單一召委制，包括美國、法國、德國及日本。