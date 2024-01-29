藍立院黨團總召 賴士葆退選 傅崐萁將出任

國民黨立委賴士葆宣布退出藍黨團立院總召選舉。(記者曾原信／攝影)

國民黨 立法院黨團總召之爭出現轉折，立委賴士葆昨天突然宣布退選，可望由立委傅崐萁一人參選，並順利出任新任總召。傅崐萁昨表示，未來將提出七項重大改革，並向綠營喊話「帶著戰斧飛彈來了」，要集合國民黨對抗鴨霸的民進黨 。

「我們將砲口一致對外，不要在內部找敵人。」賴士葆決定退出總召之爭後表示，雙方積極複式動員拉票，有些黨團成員面臨天人交戰的投票 抉擇而苦不堪言，紛紛表達希望透過協調處理，別讓大家痛苦投票，這樣的結果違背他的初衷與原則。

傅崐萁表示，將努力完成「團結一心、陽光國會」，他擔任總召後將提出七項重大改革，包括立法院正副院長記名投票；總統赴立法院國情報告常態化；強化委員會功能；正副院長中立，建立違反議事中立罰則；立法院各項經費透明，定期向人民公布公開；健全立法院聽證及調查權；制定藐視國會罪及國會偽證罪。

人稱「賴教授」的賴士葆為七連霸立委，過去國民黨杯葛前瞻預算、攻打高端疫苗時，賴士葆無役不與、甚至浴血奮戰，贏得黨內年輕立委敬佩。當過花蓮縣長且久任立委的「花蓮王」傅崐萁，早於去年8月就在枱面下暖身競逐立法院長一局，曾積極協助藍營「小雞」、協調立委初選，有不少新科立委當選人都欠傅人情。

藍營剛贏得新國會最大黨，若立即上演總召爭奪戰，實不符選民期待，黨內漸有具分量的資深委員做見證，採協調方式讓賴、傅兩人「輪流做」，賴陣營認為協調制並非公平，若突有第三人主張也要參與協調，將增添複雜度；賴士葆在自己掌握票數未過半等顧慮下決定退出，並展現資深立委「顧大局」高度。