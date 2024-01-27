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王世堅稱將繼續「送禮」進立法院 曝柯文哲收龍袍「捨不得還」

記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委當選人王世堅先前在議會，送過前市長柯文哲一套龍袍、龍帽給柯文哲，諷刺地說要幫柯文哲黃袍加身。(本報資料照片)
民進黨立委當選人王世堅先前在議會，送過前市長柯文哲一套龍袍、龍帽給柯文哲，諷刺地說要幫柯文哲黃袍加身。(本報資料照片)

台北市大同士林立委當選人王世堅接受媒體人黃暐瀚專訪，談到2月1日將重返立法院，王世堅說，他會繼續送禮物給質詢的行政院長閣揆，因禮物可以將要質詢的議題先破題，「一針見血、言簡意賅，馬上知道主題是什麼濃縮在禮物上」。

王世堅也透露，當年他在北市議會送前市長柯文哲龍袍，之前禮物禮貌上，都兩天就會還，不過龍袍柯文哲卻過了十天才還，王說「龍袍是我認為送給柯文哲，最心理有療癒的一樣禮物」，主持人黃暐瀚問「(柯)捨不得還？」王說，「對，他辦公室有一個小閣樓，可能他自己一個人在那邊穿著」。

王世堅接受媒體人黃暐瀚網路節目專訪，對於2月1日將轉戰立委，過去在議會20年質詢木馬屠城、龍袍都讓人印象深刻，王世堅說，他到立法院會繼續送禮，送禮物可以一針見血，言簡意賅，馬上知道主題是什麼，濃縮在禮物上。

王世堅也自曝，送什麼禮物大部分都是自己想的，想質詢的議題先破題，還有送禮也跟送的人有關，之前送柯文哲龍袍，是因為柯自比雍正，所以就送一套龍袍，讓他自我療癒，王世堅還自豪，所送的龍袍很棒，還附有龍帽、連辮子都綁好，本來是用租的，但因柯文哲沒有還，所以就只好買下來的，所以到現在都還在。

王世堅說，議會監督市長天經地義，立法院監督行政院長也是剛好而已，儘管是同黨，不過他送的禮物都會是引導作用，例如過去在議會第一年，送柯文哲禮物，當時柯是無黨籍，所以柯市長第一任一上任，對他非常禮遇，送他的禮物是一個畚箕、一個湯匙，引導他當好市長，提醒他不要「做沒一湯匙、說得一畚箕」。

柯文哲

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