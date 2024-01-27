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中國女師夏威夷遭潑化學液體 老家在山東 華人發起籌款

洛杉磯時報創立142年 首位女執行主編上任 有台灣背景

黑白集╱沒邀蔡壁如尾牙 大意還是故意？

黑白集

民眾黨舉辦尾牙，黨內人馬都到齊，挺柯網紅也受邀，連民進黨前國策顧問黃承國都現身，就是不見在台中衝出好成績的蔡壁如。還留守台中開疆闢土的蔡壁如被問到此事，竟當場一愣問道：「什麼尾牙？」

前一天，傳出柯文哲要讓蔡壁如當中央委員去國會監軍，蔡壁如的反應也一樣：沒接到通知。柯文哲和蔡壁如之間的溝通，現在似乎都得靠媒體居間傳話。這次選舉，蔡壁如在台中拿下7萬多票，把民進黨對手蔡其昌驚出一身冷汗。民眾黨尾牙是慶功也好、慰勞也好，竟忘掉這位親信戰將，這到底是大意還是故意，費人疑猜。

同一天爆出來的，還有不分區立委當選人黃珊珊的「雙重黨籍」問題，原來她還擁有親民黨籍。發言人陳智菡替她緩頰說，民眾黨是「柔性政黨」，允許擁有雙重黨籍；包括新住民代表麥玉珍，也同時擁有「新住民黨主席」身分。

未料，次日民眾黨中評會即作成決議：「所有不分區立委須在2月1日前辭掉另一政黨黨籍，否則無法出任立委。」這項決議，不僅打了陳智菡的「柔性政黨」一巴掌，也在逼黃珊珊退親民黨。老實說，選民「政黨票」投給民眾黨，若竟能選出親民黨代表，這個黨也夠令人錯亂了！

對蔡壁如戰功冷眼，對黃珊珊假民調縱容，跟黨的柔軟度無關，原因只是阿北太善變。

柯文哲 民進黨 民調

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