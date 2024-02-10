立院新人磨刀霍霍／徐巧芯：緊盯潛艦國造、軍購延宕

國民黨台北市新科立委徐巧芯。（記者余承翰／攝影）

國民黨 新科立委徐巧芯接受專訪時表示，針對國防議題，潛艦國造、國軍基礎裝備、軍購延宕等是著力點，「賴清德 當選，四年的外交國防上，問題會很大。」

徐巧芯強調，選前追打的潛艦國造案，絕對不能船過水無痕，她將民眾黨立委黃珊珊、藍白合不合等拋諸腦後，「不會誰是誰的家人就不討論。」海鯤號潛艦風風光光擲瓶儀式後，何時下水？後面預算編不邊？都要繼續追查。

「我還會緊盯國防部軍購交貨時間期程。」徐巧芯攤開製作的手冊，上頭八項武器印上延宕字樣，她說，其實交貨延期只要說明原因，沒有關係，「但是真的太多了！」每次大張旗鼓說買到武器，但後續是否到貨卻沒有人監督，認為要以專門頁面檢視，就像北市社會住宅的「地圖儀表板」列出開工、動工進度時程，畢竟這是納稅錢，人民有知的權利。

國防並非只談美國軍購等大型武裝，徐巧芯說，不能忽略的是國軍基本裝備，像是止血繃帶，「為什麼不先保障個人安全，再思考買多少武器，錢比起來根本小巫見大巫。」

她直言，民進黨執政八年，兩岸狀況兵凶戰危，很多士官兵都回不了家，工時和薪資福利 不符比例，反觀同樣是募兵制的美國，對於軍人有足夠尊重，高薪資，以及人才赴西點軍校培育，這幾點台灣無法比擬，必須提升國軍薪資待遇、福利和從軍榮譽感。

賴清德過於偏執，和蔡英文不同，無法放下台獨心思、對台獨的執拗，徐巧芯直言，這四年外交國防問題會很大，「爽到嘴皮子，反將台灣帶到險境。」更關鍵的是，她堅信，國防外交做好，國民黨更有機會在2028取得執政。