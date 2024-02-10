我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

美德領袖白宮會談 重申援助烏克蘭抗俄的重要性

立院新人磨刀霍霍／徐巧芯：緊盯潛艦國造、軍購延宕

記者邱書昱／台北10日電
國民黨台北市新科立委徐巧芯。（記者余承翰／攝影）
國民黨台北市新科立委徐巧芯。（記者余承翰／攝影）

國民黨新科立委徐巧芯接受專訪時表示，針對國防議題，潛艦國造、國軍基礎裝備、軍購延宕等是著力點，「賴清德當選，四年的外交國防上，問題會很大。」

徐巧芯強調，選前追打的潛艦國造案，絕對不能船過水無痕，她將民眾黨立委黃珊珊、藍白合不合等拋諸腦後，「不會誰是誰的家人就不討論。」海鯤號潛艦風風光光擲瓶儀式後，何時下水？後面預算編不邊？都要繼續追查。

「我還會緊盯國防部軍購交貨時間期程。」徐巧芯攤開製作的手冊，上頭八項武器印上延宕字樣，她說，其實交貨延期只要說明原因，沒有關係，「但是真的太多了！」每次大張旗鼓說買到武器，但後續是否到貨卻沒有人監督，認為要以專門頁面檢視，就像北市社會住宅的「地圖儀表板」列出開工、動工進度時程，畢竟這是納稅錢，人民有知的權利。

國防並非只談美國軍購等大型武裝，徐巧芯說，不能忽略的是國軍基本裝備，像是止血繃帶，「為什麼不先保障個人安全，再思考買多少武器，錢比起來根本小巫見大巫。」

她直言，民進黨執政八年，兩岸狀況兵凶戰危，很多士官兵都回不了家，工時和薪資福利不符比例，反觀同樣是募兵制的美國，對於軍人有足夠尊重，高薪資，以及人才赴西點軍校培育，這幾點台灣無法比擬，必須提升國軍薪資待遇、福利和從軍榮譽感。

賴清德過於偏執，和蔡英文不同，無法放下台獨心思、對台獨的執拗，徐巧芯直言，這四年外交國防問題會很大，「爽到嘴皮子，反將台灣帶到險境。」更關鍵的是，她堅信，國防外交做好，國民黨更有機會在2028取得執政。

賴清德 國民黨 福利

上一則

解放軍戰機除夕版氣球擾台空防 活動示意圖罕見複雜

下一則

台灣大健康產業吸睛 「醫療觀光」潛力足

延伸閱讀

朱立倫辭主席？徐巧芯：此時此刻要穩健國民黨

朱立倫辭主席？徐巧芯：此時此刻要穩健國民黨
未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台

未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台
雲豹小公主賴品妤落馬 鄭運鵬、高嘉瑜連任夢碎

雲豹小公主賴品妤落馬 鄭運鵬、高嘉瑜連任夢碎
台選舉／國民黨徐巧芯宣布當選立委 許淑華敗選落淚

台選舉／國民黨徐巧芯宣布當選立委 許淑華敗選落淚

熱門新聞

有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
立法院長韓國瑜（右）上任後首場外賓接見，國民黨主席朱立倫（左）為嘉賓，兩人一同向媒體揮手致意。（本報系資料照片）

韓國瑜夠狠 沈富雄見一幕喊「EQ太高了」：什麼手段都懂

2024-02-07 23:16
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜
終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭

終於現身…谷歌工程師陳立人涉嫌殺妻 戴頭盔出庭
谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？

谷歌殺妻案 陳立人為何戴頭盔出庭？
拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反
美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些