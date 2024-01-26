藍委戰鬥營 韓國瑜：小鷹展翅 小心狐狸

國民黨戰鬥藍25日舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，韓國瑜(中)以「小鷹」預言提醒，若試飛失敗，狐狸虎視眈眈。(記者邱德祥／攝影)

國民黨 「戰鬥藍」發起人趙少康昨為國民黨新科立委舉辦「如何當個好立委」戰鬥營，將角逐立法院長的不分區立委當選人韓國瑜 到場致詞，提醒新科立委，「小鷹展翅高飛，要小心底下的狐狸虎視眈眈」，他還說，如果新竹市長高虹安有聽過類似的課程，安排助理「會不會更技巧一點」。

韓國瑜致詞時以「小鷹」寓言提醒立委當選人，老鷹在懸崖邊飛翔，後面的小鷹很興奮，因為只要小鷹展翅成功就翱翔天空、成長捕食；但若失敗跌落，狐狸一叼就叼走，過去失敗的小鷹太多，立法院又何嘗不是。

韓國瑜強調，老師傅很重要，資深立委帶著，盼新科立委認真問政，當衝突、天人交戰時，要記得他說的，小鷹在飛，下面有狐狸在等，一言一行，都要謹慎，趨吉避凶，做一個既能問政又能夠保安全的立委。

韓國瑜描述被設套的經驗，他說，某立委聲稱他蓋章簽字就能拿錢，他堅持不簽。過兩天到對方辦公室，發現有他的私章，他問誰幫他刻的章，對方說因他不簽字而替他刻章蓋上。他當場拍桌罵對方，這就是陷阱，對方蓋上他的章後，報到國營事業去。

參選國民黨立院黨團總召的立委賴士葆昨也分享立院議事運作，新科立委當選人徐巧芯分享空戰心法，到場的新科立委還有廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、林沛祥、陳永康、謝龍介、葉元之等人。韓國瑜原先規畫致詞後就離開，最後完整參與座談。

民眾黨前秘書長謝立功日前砲轟民眾黨不分區立委當選人黃珊珊有親民黨、民眾黨雙重黨籍，與柯辦發言人陳智菡引發一陣隔空叫戰。民眾黨中評會昨日上午召開例行會議，擴大解釋「台灣民眾黨地方組織辦法」，要求不分區立委就職前應辭其他黨籍。對此，黃珊珊回應「依照程序辦理」；而另一位新住民黨主席、立委當選人麥玉珍也說，黨主席任期將至，2月1日前辭黨籍沒問題。

民眾黨主席柯文哲 2019年創立民眾黨時，政黨採「柔性政黨」路線，開放黨員擁有雙重黨籍，之後民眾黨又修改內規「民眾黨地方組織辦法」，地方黨部主委、執行長、服務處主任等幹部，不得同時具備其他政黨黨籍，但對於立委、候選人等未有相關規範。據了解，民眾黨黨代表對此一直有意見，謝立功日前質疑黃珊珊擁有雙重黨籍後，此事又再度引發黨內討論。

民眾黨中評會昨日上午召開例行會議，邀請8名不分區立委當選人參與會議，會中有中評會委員提到，依照「台灣民眾黨地方組織辦法」規定，區主任以上的黨公職人員須為單一黨籍，儘管不分區立委提名與中央委員任命辦法中並無此規範，但「舉輕以明重」，要求即將就任民眾黨不分區立委者，應於就職前辭去他黨職務與身分。據了解，會中8名立委也同意辭去他黨黨籍。