國民黨團總召 估賴士葆、傅崐萁競逐

國民黨內評估，黨團總召可能形成賴士葆(圖)、傅崐萁競逐局面。(本報資料照片)

國民黨 確定下屆立法院正副院長選舉「韓江配」後，立院黨團將在30日投票 選出新任總召，立委賴士葆表態參選並積極拉票，立委傅崐萁昨稱「要回家請示」。據了解，由於黨中央沒有下任何指令，黨主席朱立倫日前也在黨內表示會尊重黨團自主，立委當選人柯志恩、李彥秀應不會登記參選，黨內評估黨團總召可能形成賴、傅競逐局面。

國民黨團三長改選，今、明兩天開放登記，若參選者眾、協調不成，將於30日黨團大會投票決定。柯志恩、李彥秀曾被點名參選總召，但柯志恩已表明「立院不需兩個柯總召」；立院人士則透露，李彥秀已無意競爭。

傅崐萁前天大逆轉支持「韓江配」爭取新國會龍頭，外界認為可能轉戰黨團總召；傅崐萁昨表示，他20年前就當過總召，他還要回家請示。

國民黨中常會今天將通過由不分區立委當選人韓國瑜 、立委江啟臣角逐立法院正副院長。有媒體報導，國民黨「兩人會跑票」，但立委王鴻薇昨說，傳言皆與事實有所出入。

據了解，朱立倫兩度親自協調，獲傅崐萁逆轉支持「韓江配」。前天上午，新科立委座談會前，韓國瑜、江啟臣拜會立法院前院長王金平請益，王表示支持黨中央決定，既然黨中央已支持「韓江配」，就會全力支持。