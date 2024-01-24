修法讓核電廠延役？台電：還要面對核安、核廢問題

國民黨 團昨開記者會表示將推動修法讓核電廠延役，台電表示，尊重立委職權，但現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。

台電表示，核電廠若要延役，需先針對機械、電氣、儀控等類設備及結構物件，進行運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，並提出延役計畫送核安會進行安全審查，以確保核能安全，審查時程難以預估。

此外，台電指出，延役前核電廠須再完成部分設備汰換更新、福島安全強化方案及耐震補強工程，而延役仍須誠實面對用過核燃料處置的問題，如核二廠乾式貯存設施因新北市政府阻撓無法動工，致使爐心用過核燃料迄未退出，無法抽換爐心用過燃料，核二廠一號機甚至因此提早半年停機。乾貯設施興建與啟用必須獲得地方政府的支持，才有辦法延役。

核安會則回應，我國核電廠延役申請期限規定，源於核管法及相關子法，二○○三年至二○○五年期間訂定時，就已規範應於執照屆滿前五年提出；目前各核電廠均已經超過法規規定可提出延役申請的期限，且核一、二廠已進入除役階段，若國家政策確定要延役，必須修訂核管法及相關子法，以取得延役申請的適法性。

新北市政府發言人張愛晶表示，尊重立委們提出的修正，能源問題是台灣必須共同面對的挑戰，在安全無虞前提下，人民期待能讓台灣穩定供電的能源轉型，期盼未來政府傾聽各界聲音，提出有效且符合世界趨勢的能源政策。