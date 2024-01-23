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新聞評論／白少數未必關鍵，藍多數但很脆弱

聯合報社論
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人日前舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態，但藍綠都沒接招。(記者胡經周／攝影)
民眾黨不分區立委當選人吳春城（右起）、黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、林國成等人日前舉行記者會，提出國會改革訴求，要求有意者表態，但藍綠都沒接招。(記者胡經周／攝影)

國會「三黨不過半」的形勢，最近出現詭譎的變化。民眾黨第一時間拋出「國會改革四訴求」，要求藍綠表態是否支持，一副要當政治槓桿的姿態；誰料藍綠兩黨都冷眼以對，讓它碰了一鼻子灰。然而，就在國民黨提出「韓江配」後，突然殺出藍委傅崐萁聲稱要爭取當「國會領袖」，並呼應民眾黨的改革訴求。所幸傅崐萁後來被勸退，否則，只因他接了民眾黨拋出的繡球，白營就要力挺他嗎？

民眾黨在選後快速出招，顯然有備而來。但用這種方式展現八席立委的「關鍵少數」地位，看似氣勢洶洶，實則力道不足。假設白營球拋出來後，藍綠兩黨都競相接球，甚至彼此爭搶，民眾黨的「關鍵少數」地位就建立了。然而，藍綠顯然都盤點過現實形勢，加上柯文哲在「藍白合」過程出爾反爾的無誠信表現令人退避三舍，藍綠兩黨都選擇不回應民眾黨的提議，等於讓柯文哲出拳落空。如此無異定音：民眾黨是「少數」，卻未必「關鍵」。

比較令人意外的是，在國民黨喊出「韓江配」後，野心勃勃的藍委傅崐萁突然跳出來攪局。他先作勢要搶江啟臣的副院長候選人職位，發現難以如願後，又轉而聲稱要挑戰「國會領袖」一職；他並簽下「國會改革承諾書」向民眾黨示好，稱若十八個月未完成即辭立委。傅崐萁的插花，也證明國民黨的「國會最大黨」其實相當虛浮，一不小心即脆弱不堪，只要黨內有一兩個人變節跑票，藍營就被出賣了。

傅崐萁曾兩度因炒股被判刑入獄，又因違紀參選被開除黨籍；直到2021年底，才利用主席朱立倫「同舟計畫」的黨紀特赦重新入黨，他當時個人更親率5000人入黨。這次大選，他一直力挺郭台銘，最後一刻才轉身歸隊；可見，他眼裡沒有黨紀或認同。國民黨剛輸掉總統大選，好不容易取得國會最大黨，但朱立倫卻坐視傅崐萁的暴衝亂入，直到黨內怒聲四起，他才勸阻。這樣任由傅崐萁蹧蹋黨的形象，朱立倫的威望與責任感彷彿不存在。

藍營人士推測，傅崐萁爭取「國會領袖」，其實意在「黨團總召」，故意「以進為退」。事實上，此舉不啻在向其他政黨釋放訊息：他這一票乃至其「友好同志」的一票都是可以「待價而沽」的。只要藍委跑掉兩票，綠營就能拿走國會正副議長，這麼簡單的政治算數，民眾還看不懂嗎？國民黨烏合的團隊紀律，人們還沒看夠嗎？

有趣的是，當傅崐萁以五點國會改革建議回應民眾黨的訴求，柯文哲竟然喜形於色，如獲至寶。柯文哲並揚言，希望藍綠參選者都表達意願，民眾黨再決定要支持哪一邊。事實上，民眾黨的國會改革訴求看似高大，卻不是立院最迫切的要務；在野黨更重要的工作，是扮演好每一項政策和法案的監督制衡，然後才是國會改革，畢竟這並非一朝一夕可成之事。傅崐萁的表態示好，更證明民眾黨這種「誰同意，我就支持誰」的出題方式太過膚淺。試想，如果阿貓阿狗都說同意，民眾黨就要把他們當成同志同道嗎？傅崐萁搶先接下這顆白繡球，民眾黨就要視他為乘龍快婿嗎？

比起民眾黨選後第一天就開始研商黨團策略，國民黨昨天才首度集會，真的太散漫了。民眾支持你當第一大黨，是要你來監督、制衡執政者，而不是讓你坐在那裡自戀自豪的。何況，去年朱立倫因處理不當，讓郭台銘攪亂藍營總統大選逾半年之久，如今又放任傅崐萁在內部製造矛盾與分歧，這難道不怕外界看扁他的領導能力？

國民黨 柯文哲 郭台銘

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