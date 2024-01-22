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新聞幕後/傅崐萁叫板「以進為退」 意在藍黨團總召？

記者 王思慧、侯俐安、林河名

國民黨立委傅崐萁21日表態爭取立法院龍頭，選在花蓮服務處開記者會說明，雖然對外稱是行程剛好都在花蓮，不過外界解讀他在本命區發聲，具有象徵意義。政壇也傳出，傅崐萁雖稱要參選國會領袖，但其實劍指國民黨立院黨團總召，這次向黨內叫板，藉由增加手上籌碼，盼換取總召之位。

傅崐萁動作不斷，對黨外、黨內，各有其用意。例如，他簽署國會改革承諾書，內容包括強化委員會功能、正副院長中立並建立違反議事中立罰則、立法院各項經費透明，定期向人民公布、公開、健全立法院聽證及調查權、制定「藐視國會及國會偽證罪」。除了最後一項，幾乎與民眾黨的訴求相同，更公開稱基層「小草」，頗有向白營遞出橄欖枝拉票之意。

國民黨立委陳玉珍昨現身花蓮也引發外界聯想。但她否認與傅崐萁密會，解釋因花蓮縣議員魏嘉賢的母親出殯，特別趕到花蓮上香，雖然有見到傅崐萁，但只有點頭致意，對傅要參選國會領袖並未表態。至於無黨籍親藍立委高金素梅、陳超明，都未回應。

地方人士分析，傅崐萁要爭取國會領袖可能是「自抬身價」策略，若國民黨為了團結「安撫」，傅可提條件交換；一旦要到國民黨團總召之位，即使未能當上正副院長，也能左右法案制定方向，成為新一代「喬王」。

傅崐萁此舉也有地方議員、仕紳支持。花蓮縣總工會理事長陳光火表示，擔任五屆立委的傅崐萁，若能當選立法院正副院長，更可推動國道六、花東快等重大交通建設，改善花東兩縣對外交通，真正帶動東台灣的發展，這是基層全力支持他爭取國會領袖的主要原因。而花蓮縣副議長徐雪玉、縣議會國民黨團總召吳東昇等多位議員，也樂見傅崐萁更上層樓。

藍營人士表示，傅崐萁過往形象爭議大，應自知當選正副院長機會不大，研判是「以進為退」換取黨團總召，並由國民黨主席朱立倫協調有意角逐者、黨籍立委支持。此外，相較社會對立法院正副院長形象要求高，黨團總召除了要和黨中央溝通，更要能與嫻熟議事的民進黨團總召柯建銘「過招」，傅被認為有機會與柯分庭抗禮。

針對新國會龍頭之爭，朱立倫已強調支持韓國瑜、江啟臣「韓江配」，並將團結「團進團出」。對於傅的動作頻頻，黨內人士分析，黨內整合出現難題，因為如此一來，除非朱立倫勇於拒絕傅的要索，否則勢必要勸退有意角逐黨團總召的人選作為交換，黨內立委會如何反應將是變數。

立委賴士葆日前已表態角逐國民黨團總召，黨團三長將於24、25日受理登記，若有多人參選，將於30日黨團大會投票。亦即，2月1日立法院正副院長選舉之前，將先上演國民黨團總召之爭。剛贏得下屆立院最大黨的國民黨，會不會在新國會第一天就鬧分裂，黨團總召之戰成了關鍵一役。

國民黨 投票 江啟臣

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