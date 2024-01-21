黑白集／藍白合還沒談 傅崐萁先來亂

立法院龍頭之戰釀國民黨內風暴？傳有意角逐的國民黨立委傅崐萁在臉書發5點聲明，說明立院未來改革方向，強調不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。（取材自傅崐萁臉書）

國民黨 成為國會最大黨，韓國瑜 聯手江啟臣 爭取立法院正副院長，但不排除副院長部分與民眾黨合作。這是國民黨面對藍白合期待可進可退的一手好棋，江啟臣的表現既有承擔的勇氣，也有退讓的大度。但國會藍白合八字還沒一撇，傅崐萁先來亂了。問題是，傅崐萁憑什麼？

國會三黨不過半，不論藍白合或三黨自推人選，國民黨都很有機會爭取立院龍頭。民眾黨提出國會改革條件，藍綠還沒回應，但如果傅崐萁出來攪局，以其形象爭議，國民黨好意思去和白營談國會改革？而即使自推人選，副院長這一票，恐怕也有很多人投不下去。新國會龍頭之爭，還要重蹈總統選戰覆轍嗎？

傅崐萁和江啟臣都有豐富的政治資歷，兩人的差別就在世代和形象的差異。除了江更擁年輕優勢外，傅的政治風格很可能成為「新喬王」，最糟的是他所涉官司，恰與人民痛惡的權錢交易相關，幾個重大炒股案都是傅崐萁的形象致命傷。

國民黨總統敗選，但仍爭得國會最大黨，主因就是立委提了許多形象派。國民黨能否攻下國會龍頭，甚至雙取正副議長，除攸關監督賴政府力道外，也影響三黨版圖消長，更將決定能否洗脫以往權錢負面形象及散沙爛泥黨性。韓國瑜已表明與江雙進雙出，朱立倫應拿出態度，不能和稀泥。而傅崐萁就別來亂了。