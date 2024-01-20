我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

總統大選得票比 新北幾與全台一致 藍拚2026議會過半

記者李成蔭、江婉儀／新北20日電
國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，2026年地方選戰最快要明年才會討論，但仍深具信心。(本報資料照片)
國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，2026年地方選戰最快要明年才會討論，但仍深具信心。(本報資料照片)

2024年選戰藍綠雙方各有輸贏，盤勢再翻轉，國民黨從2022年29區大獲全勝，到如今2024年大漢溪以北的綠營鐵票區全軍覆沒，小區也僅是小贏綠白對手，僅守住中和、永和、新店、淡水、汐止等大選區。藍營表示，絕對要贏回溪北區，也要設法拚議會過半；綠營則低調，認為先把現階段地方監督及中央執政工作做好。民眾黨則認為，藍綠夾殺中，開出這樣的票數不容易。

這次總統大選，新北三黨候選人得票，賴蕭38.6%、侯康35%、柯盈26%，占比幾乎跟全台三組候選人得票數相同。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，從這次選舉結果來看確實要加強，像三蘆地區是傳統綠區，這次加上民眾黨競選，導致選票流失，因此未來議員預計會推現有3席再加1席（3＋1）模式競選；板橋及汐金萬區也會找人選，其他區則可能大同小異。

黃志雄指出，2026年地方選戰最快要明年才會討論，但仍深具信心，畢竟國民黨地方基本盤扎實，大家都用心服務；再者有執政成績，這幾年侯市長政績有目共睹，有信心可延續新北盤，也設法拚議會往34席過半的情勢走。

民進黨新北市黨部主委何博文表示，目前從中央到地方都在做選後盤整，也包括選戰中不盡如人意的地方，黨中央也關心這次未順利連任或挑戰成功的同仁，看是繼續經營地方或安排轉戰其他職務。

綠營黨務人士分析，民進黨這次能在國民黨總統候選人侯友宜本命區勝選，甚至連深藍區都衝出新高票數，證明沒有什麼板塊問題，只有推出的「商品」到底好不好，而溪北都會區過去都是民進黨優勢選區，卻占很大一部分人口，因此對2026地方選舉還是很有信心。

至於民眾黨「柯盈配」拿下64萬5105票，新北黨部主委陳世軒說，柯文哲得票率26%、是平盤，新北既是侯友宜的執政縣市，又是賴清德的家鄉，有很大的情感動員，柯文哲在藍綠夾殺中，開出這樣的票數很不容易，侯友宜有很大資源都在新北，賴清德選舉期間來新北很多趟，藍綠都把重點放在此處，民眾黨有這樣的成績很不容易，都靠上千名志工幫忙。

國民黨 侯友宜 民進黨

上一則

台立法院正副院長選舉 朱立倫：國民黨堅持清白正當「團進團出」

下一則

女兒撞見媽媽被摸胸 知名密醫性騷看診人妻 判賠40萬

延伸閱讀

侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選

侯友宜「後時代」2026誰接棒？藍綠白都有呼聲人選
侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票
國民黨內逼宮聲起 侯友宜等5縣市長挺朱

國民黨內逼宮聲起 侯友宜等5縣市長挺朱
敗選談話未提韓國瑜？侯友宜重申感謝：永不忘這份情

敗選談話未提韓國瑜？侯友宜重申感謝：永不忘這份情

熱門新聞

國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

2024-01-13 22:26
侯友宜敬重嘉中導師84歲賴正雄，退休後與家人定居美國，成立海外全球後援會，侯敗選，賴評論9大敗選原因。圖／賴正雄提供

侯友宜敗選 旅美導師評9大原因：這句話少了幾十萬票

2024-01-16 14:00
賴清德、蕭美琴與支持民眾一起歡呼。（擷自UDN影音）

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

2024-01-13 07:47
國會三黨不過半，未來民眾黨是否支持韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲說要集體決策，這是這幾天要開會解決的問題。（本報資料照／記者余承翰攝影）

挺誰當立法院院長？ 民眾黨如挺韓國瑜 可能換得副院長位子

2024-01-13 12:54
中華航空示意圖。圖／本報資料照片

素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜？華航細說真相

2024-01-17 13:36
國民黨主席朱立倫與總統候選人侯友宜共同宣布敗選。(圖／國民黨提供)

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

2024-01-13 08:37

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元