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藍白合2.0 韓江配布局深 媒體人讚：韓國瑜實在聰明

台灣新聞組／台北19日電
國民黨不分區立委當選人韓國瑜(右二)與立委江啟臣(右)合作，將爭取新國會正副龍頭。(本報資料照片)
國民黨不分區立委當選人韓國瑜(右二)與立委江啟臣(右)合作，將爭取新國會正副龍頭。(本報資料照片)

國民黨不分區領頭羊韓國瑜昨拋出震撼彈，宣布將和國民黨立委江啟臣搭檔競逐立院龍頭寶座，媒體人羅友志分析「韓江配」的靈活操作，忍不住讚嘆「真的挺有料」、「韓國瑜實在聰明」。

羅友志說，立院龍頭之爭其實就是「藍白合2.0」，這回全看誰更靈活、也更有談判技巧。

羅友志指出，「誤差範圍算我輸」等話語都是小黨維持尊嚴、避免遭邊緣化的手段，而韓國瑜對付民眾黨祭出「如果你先談，我虛位以待。你先擺陣仗，我就告訴你，我有江啟臣」。韓國瑜選擇江啟臣當副手，除了交情之外，兩人算是「中南派」，集齊雲林、台中、高雄的「中南元素」，不用考慮應付黨內天龍國的貴族勢力、只須走自己的路。

此外，面對2026年台中市長接班問題，羅友志認為江啟臣需要一個極大的舞台，才能在未來選戰對決民進黨立委蔡其昌，這回立院正副院長搭檔對盧秀燕未來布局可說一大助力。

民進黨稱一定推現任立法院長游錫堃尋求連任，與韓國瑜將上演「禿子與水牛」大戰。對此，媒體人黃暐瀚在節目《關鍵時刻》分析，他認為韓國瑜獲勝機會大，當主持人詢問：「確定韓國瑜了嗎？」黃暐瀚也表示，白營不想要跟綠合作變小綠，而跟藍營合作就變小藍，8名不分區立委的票乾脆投給自己，如果是這樣投的話，根據立法院的院長副院長選舉辦法，第一輪就不會過，推測韓國瑜將拿下54票、游錫堃51票，緊接著第二輪將會是一樣的得票比，最終由韓國瑜奪下院長寶座。

另外，傳出藍營鎖定韓國瑜和民眾黨不分區立委黃國昌組成「韓昌配」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也質疑，「韓昌配」是不是沐猴而冠？正副院長是一個國家的象徵，這對國家是好的嗎？黃暐瀚對此則說，柯建銘與黃國昌之間有「新仇舊恨」，柯建銘真的太討厭黃國昌，所以鐵了心斷絕跟民眾黨合作的路。

戰鬥藍發起人趙少康18日表示，他不關心誰配誰，也承認民眾黨主席柯文哲變來變去，但希望國民黨忘掉以前，別計較小恩小怨，從正、副院長選舉開始建立合作，不然國會最大黨也是虛的。他也說，未來立法院若藍白合作，加起來62席，就有很大力量，可牽制民進黨不良施政。

韓國瑜 江啟臣 民進黨

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