政治金童開班 趙少康教新科藍委「一擋十」電官員

2024大選落幕，國民黨於總統大選吞敗，國會選舉有所斬獲。中廣前董事長趙少康18日說，下周會開座談會，邀請國民黨立委當選人，親自面授，如何當個好立委。（圖／趙少康辦公室提供）

2024大選落幕，國民黨 於總統大選吞敗，國會選舉有所斬獲。中廣前董事長趙少康 今說，下周會開座談會，邀請國民黨立委當選人，親自面授，如何當個好立委。

趙少康今嘆，抖音介選很嚴重，最後民眾黨都在說民調 不是第一就是第二，且都用假民調，民眾黨主席柯文哲說按照家用電話結果就是跟一般一樣，按照手機第一名，怎麼可能都按照手機民調，比較準的都是一半手機、一半市話，或是三分之二市話、三分之一手機，最多這樣，怎麼可能都用手機做？

趙少康表示，乾脆說都問自己黨裡的人是第一名算了，統統偽科學，中選會、數發部、通傳會（NCC）也不去查，真奇怪，怎麼可以讓他們違法亂紀成這樣？趙說，他建議過黨部去告，黨部也沒告，在快速時代一分一秒都不能落後不能等，知道沒做等於不知道，藍白不合很難選，他早就講了，最後是知其不可為而為之，只有努力，不能放棄不選。立法院，藍白也必須要合，兩黨高層好像不懂這道理，堅持什麼，在野不合作，只會讓執政黨笑。

關於國民黨內有傳逼宮主席朱立倫。趙少康表示，朱立倫去留由自己決定，黨主席不好做，國民黨沒什麼資源。朱立倫應該提個未來怎麼辦，朱任期還有兩年，這兩年怎麼讓國民黨轉型，改不是口說，黨要把國家帶到哪裡，要給年輕人什麼希望，黨組織怎麼改造，趁此機會痛定思痛大幅改造，這個機會稍縱即逝，朱倫然留任就要有破釜沈舟的決心，否則都是假的。

趙少康也批，朱立倫剛當選主席，也說要邀集大家來討論，誰也沒邀集，朱他們自己討論。真的要認真聽各方意見，從組織、目標、黨的做法如何跟年輕人結合，符合社會正義，讓大家覺得有希望，做不到這點則未來兩年浪費掉，做得到就值得。

趙少康更指出，這次不少戰鬥藍議員當選立委，立法院的在野黨不能單打獨鬥，立委再厲害，單打獨鬥效果有限，必須合作。民代不是官員，一個立委質詢部長，哪會在乎，民進黨這麼囂張，十個立委連番轟，看對方怕不怕、在不在乎。一件弊案一個人去講跟十個人去講自然有差別，他當立委都是評鑑第一名的立委，以一擋十，他下周會開個如何當個好立委的研討會，邀請新當選立委來參加，他會親自面授，教他們發揮以一擋十、以十擋百的效果，扮演好在野黨角色，傳授自己經驗，讓他們在立院發揮功能，將來希望發揮集體力量。