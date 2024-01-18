台南前議長賴美惠詐領助理費緩刑 賴本命區動盪

民進黨台南市前議長賴美惠（右二）助理費案一審被判刑。(本報資料照片)

民進黨 籍台南市議會前議長賴美惠涉嫌詐領助理費234萬多元（台幣，下同，約7.3萬美元），檢方依利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實公文書罪嫌，將賴美惠、陳姓弟媳等5人起訴，賴美惠等人均認罪且於偵查中繳回犯罪所得，台南地院17日判賴美惠2年刑、緩刑4年。

賴清德 當年參選合併後首屆台南市長時結合賴美惠在溪北地區勢力，賴美惠也當選議長，府會一片和諧；但賴美惠交棒兒子後陷助理費案，近來賴清德前親信更爆她選議長時疑涉賄選，賴清德就職前夕，本命區的派系間出現競合動盪。

合議庭認為，賴美惠利用職務上機會犯詐取財物犯行，無視國家法紀及身為議員更應自持本分，行為不當；但考量賴美惠犯罪期間，恰逢縣市合併過渡期，在幅員廣闊大台南市諸多區域廣設服務處、聯絡處，各處所除基本水電開支外，需支薪人員進駐，衍生相當成本，加上每月紅白帖支出，為支應龐大事務費用，而將職務上機會取得財物轉作他用，依其挪用流向及犯罪情節，難與單純以人頭助理詐領補助款以飽足私囊情節同視。

合議庭判賴2年，緩刑4年，提供200小時義務勞務，褫奪公權2年，犯罪所得234萬多元沒收；陳女處1年2月，緩刑3年，提供100小時義務勞務，褫奪公權1年。另吳女、吳女妹妹、盧女3人頭助理犯使公務員登載不實罪各處4月，均緩刑2年。

起訴書指出，賴美惠於第一屆台南市議員期間，聘請陳姓弟媳擔任助理，負責文書作業、支出費用及記帳等；賴並請後壁區公所吳姓約聘人員協助處理服務處事宜。賴美惠和陳女、吳女3人，找來吳女妹妹及賴美惠胞妹盧姓女友人當人頭助理，向議會不實請領助理費。

3人明知吳女的妹妹與盧女未實際擔任賴美惠議員助理，涉勾串兩人同意出名擔任人頭助理，申請銀行帳戶存摺、印章和提款卡，交給吳女與陳女保管，再以吳女妹妹、盧女名義向市議會申領每月助理公費，全數交陳女作賴美惠服務處紅白帖等花費。

溪北綠營人士指出，賴議長期間相當配合市政，預算 幾乎照編列過關，交棒給兒子李宗翰後，李此次也任賴清德台南競總溪北總幹事，與賴系相當密切，加上她本身大新營地區長年累積基層實力，家族延續政治命脈不難。

賴美惠當年成為南市首名女議長，黨內未獲強力挑戰，不過賴清德前親信王敏行在總統大選前出面指控，賴清德當選首屆台南市長後，託他暗助幫賴美惠賄選拉票；賴美惠強力否認，但綠營台南派系人士認為，王的爆料是針對賴清德，未來可能成綠營台南派系角力一環。