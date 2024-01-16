趙少康接朱立倫剩餘任期？將回歸主持政論節目

國民黨副總統候選人趙少康。(本報資料照片)

國民黨 2024大選輸掉總統選舉、贏了立委選戰，有人點名朱立倫應該辭職負責，前立法委員沈富雄認為應由趙少康 接棒改造國民黨；但前立委蔡正元表示，趙少康畢竟打輸了，不適合接任黨主席；TVBS則確認趙少康將回歸主持「少康戰情室」。

沈富雄在Yahoo TV「今天誰來沛」表示，朱立倫在這一整年的競選過程中犯下太多錯誤判斷，不下台沒辦法交代，後續任期由趙少康頂上，帶領國民黨從根改造。

沈富雄說，朱立倫先是讓根本不是國民黨員的郭台銘進來攪和，把國民黨搞到體質空虛，結果郭在選前最後一個禮拜人都在泰國不出面；後來朱又判斷錯誤，把根本不是盟友的人當自己人，而且還一路尊郭、尊柯到最後，即便不是有心要犯這個錯，但是判斷錯誤，不下來沒辦法交代。

沈富雄向趙少康喊話：「你辛苦了55天，不要為德不卒、半途而廢，選不好不是百分百你的過錯，你就好人送到底，送人上西天，你就去接朱立倫剩餘的任期，從根改造國民黨。」

不過，蔡正元14日在中天「麥玉潔辣晚報」節目中被問到對於趙接任國民黨主席的看法，蔡正元坦言，現階段沒有其他人能夠接替黨主席一職，他指出，國民黨主席必定需要地方諸侯的支持，目前僅有朱立倫能讓地方諸侯信服，因此朱立倫就是不可取代的人選。前立委郭正亮也表示，趙少康已經說過對黨務沒有興趣，媒體人黃揚明更是點出，趙少康是參選人，敗軍之將不言勇。

蔡正元坦言，他承認趙少康的功勞很大，如果沒有趙少康、國民黨不分區當選人韓國瑜，侯友宜 保證排老三，是他們幫侯友宜拉高至少8、9個百分點，所以趙少康功不可沒，但畢竟輸了，仍不宜去接任黨主席。

而選後幾乎不再公開露面的趙少康，傳出他將回歸「少康戰情室」繼續主持，對此TVBS表示，因應廣大觀眾要求，趙少康於參選任務結束後，16日正式重返TVBS 56台節目，回歸主持身分。