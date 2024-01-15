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「白挺綠恐步時力後塵」 國民黨喊話民眾黨合作

記者張睿廷、鄭媁／台北15日電
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民眾黨若選擇與民進黨合作，恐步入時代力量後塵，逐漸泡沫化。（本報資料照片）
國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，民眾黨若選擇與民進黨合作，恐步入時代力量後塵，逐漸泡沫化。（本報資料照片）

新國會三黨不過半，外界關注新任立法院長由誰出任。國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨天說，藍白合作將成為在野監督聯盟；民眾黨若選擇與民進黨合作，將成為執政聯盟，恐步入時代力量後塵，逐漸泡沫化。

不少藍營立委認為韓國瑜是立法院長最佳人選，但仍有部分立委認為應該再觀察一段時日。藍營人士透露，民眾黨主席柯文哲可能壓不住不分區立委當選人黃國昌、陳昭姿，其他人也無法確定意向，目前狀況混沌。

曾銘宗指出，如果柯文哲連不分區立委都控制不了，以後這個黨要如何來帶？民眾黨將碰上路線選擇問題，究竟是要與民進黨合作成為執政聯盟？或是與國民黨合作在野聯盟？

曾銘宗說，柯文哲出來參選總統，高喊下架民進黨，如果最後在立法院與民進黨合作，加入執政聯盟，這樣如何與民眾黨支持者交代？這樣便是說一套、做一套，選民都看在眼裡。

國民黨立委賴士葆說，民眾黨已成為國會第三大黨，如果選擇與民進黨結盟，將票投給現任立法院長游錫堃，換取幾個部長位子，確實可磨練人才；但加入執政者聯盟是短空長多，民眾黨將失去主體性，如果民進黨未來推動法案，民眾黨勢必得要支持，也代表民眾黨將成為小綠，成為執政團隊一分子，屆時，國民黨將成為國會中唯一的的監督政黨。

多數國民黨立委表示，選舉剛結束，大家忙著謝票，尚未思考正副院長合適人選。國民黨立委林德福說，誰較適合搭配角逐院長，還需黨團內部共識及黨中央提出意見；韓國瑜若確認出線，當然全力支持。賴士葆說，韓國瑜有經驗，又擔任過高雄市長，德高望重，相當適合擔任立法院長。

不過，也有藍營立委認為，擔任立法院長需要議事中立，韓國瑜戰力恐無法有發揮空間；藍白搭配正副院長，恐還有很多變數。

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