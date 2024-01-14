施明德生日即忌日 陳水扁緬懷他在美麗島事件時視死如歸

民進黨前主席施明德（右）病逝，前總統陳水扁（左）發文悼念（取材自陳水扁臉書粉專）

民進黨 前主席施明德 因病辭世，享壽83歲，前總統陳水扁 發文哀悼，緬懷「施主席」當年美麗島事件時在軍事法庭視死如歸的雄辯滔滔，也指施明德一生主張台灣憲政應走向內閣制，是民主先知，相信假以時日，內閣制應會蔚為主流，祈求一代梟雄施明德、永遠的民進黨主席安息。

陳水扁在臉書新勇哥物語發文悼念前民進黨主席施明德，他說，1月15日是李登輝前總統的冥誕。民進黨前主席施明德也是同日生，巧合的是，也在生日這一天因病辭世，「噩耗傳來，曷勝悲悼」。

陳水扁回憶過往，指施明德是美麗島事件的總指揮，當年在軍事法庭，就見證到施視死如歸的雄辯滔滔。施也是百萬紅衫軍的總指揮，一年後的雙十慶典，他卻看到施主席孤零一個人在北看台觀賞國防展示表演。

陳水扁說，施明德主席是他擔任立委時的黨團總召，帶民進黨衝撞國民黨的威權統治。當年他當上台北市第一位直轄市長，當時的民進黨主席施明德功不可沒。2000年總統大選百萬人民站出來造勢晚會，施雖然沒說票投阿扁，也在林義雄主席邀請下特地南下高雄站台。

「施主席是民主先知」，陳水扁指出， 施明德為突破黨禁，首先提出組一個沒有黨名的黨，1986年終於美夢成真。施主席一生主張台灣憲政體制應走向內閣制，阿扁也曾在6年前的「總統直選與民主台灣」研討會，提出「內閣制未必不好」的芻議呼應，卻已是後覺。

深信假以時日，施主席的「內閣制」憲改主張，一定可以蔚為台灣的主流民意，先知都是寂寞的，「一代梟雄施明德永遠的民進黨主席安息吧」。