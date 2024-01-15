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輔選論功 綠：盧秀燕2028熱門人選

台灣新聞組／台北15日電
台中市長盧秀燕（中）操盤成功，藍營攻下台中六席立委。(圖：林家興提供)
台中市長盧秀燕（中）操盤成功，藍營攻下台中六席立委。(圖：林家興提供)

2024大選落幕，藍綠百里侯隔空較勁。國民黨立委席次大躍進，點名台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政輔選有功，連綠營都直言，盧秀燕將是2028年總統熱門人選；民進黨高雄市長陳其邁守住立委「八仙過海」，台南市長黃偉哲助攻民進黨總統候選人賴清德台南得票率破5成，2人下一步受關注。

國民黨台北市立委當選人徐巧芯說，台中這次立委選得好，是盧秀燕操盤成功，選戰期間盧秀燕跟蔣萬安幫她站台，本來預計只有上百人，最後來了上千人，可知盧、蔣「雙母雞」魅力，相信兩人未來角色更重要。

大選期間，台北市長蔣萬安（中）南下高雄輔選，婆婆媽媽熱情合影。(本報資料照片)
大選期間，台北市長蔣萬安（中）南下高雄輔選，婆婆媽媽熱情合影。(本報資料照片)

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹說，蔣萬安輔選認真，相比2020總統大選，藍贏回北市很多行政區。藍營人士說，蔣輔選所到之處都掀起「萬安旋風」，抬轎魅力超過主帥；國民黨總統候選人侯友宜落選後，蔣萬安可望成為北台灣領頭羊，是否成為藍營新少主，要看蔣如何與北市5席立委衝出成績。

盧秀燕人氣高漲，國民黨台中市立委當選人廖偉翔說，盧在中台灣輔選功不可沒，希望盧未來繼續為藍營承擔；立委當選人顏寛恒說，盧推動台中市政建設被肯定，只要符合人民期待，未來可帶領國民黨、促進台中進步，他都會支持。

不僅藍營看好盧秀燕，民進黨立委林靜儀也說，未來國民黨最可能角逐總統的人選就是盧秀燕，被藍營寄望又具地方實力；綠委蔡其昌說，從這次選舉結果來看，未來盧秀燕和蔣萬安都是最有機會的人選，但這是藍營內部問題，他不多加評論。

國民黨在桃園拿下6席立委，張善政是六都唯一全壘打的藍營百里侯，被視為交出漂亮的期中考成績單。地方操盤手說，綠營炒短線的抹黑戰術讓市民反感，政治性不高的張善政用政績輔選，反而獲得多數選民的信任，低調佛系的張善政堪稱「隱形冠軍」。國民黨桃市議員凌濤說，張善政施政沒問題，輔選期中考順利過關，市長連任之路變得很樂觀。

高雄八席立委全被綠營拿下，再度「八仙過海」，陳其邁輔選有功，更鞏固「南霸天」地位，外傳是下任閣揆熱門人選。但據了解，前市長韓國瑜殷鑑，陳其邁多次表態市長做好做滿」，現在不可能接受其他職務。

賴清德在台南本命區獲得57萬多票、得票率50.95%，地方人士說，黃偉哲努力降低光電、黑金等對選情的衝擊，功不可沒。但民進黨台南立委獲高票，下屆台南市長初選恐將刀刀見骨。

高雄市長陳其邁（中）到台北輔選掃街時，不少人搶著握手、要合照。(本報資料照片)
高雄市長陳其邁（中）到台北輔選掃街時，不少人搶著握手、要合照。(本報資料照片)

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