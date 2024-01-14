羅致政難越音檔風波 蘇治芬不敵非綠聯盟

偕妻道謝 民進黨板橋區立委羅致政（左）連任失利，13日晚他感謝支持者，妻子陳亮吟忍不住落淚。（記者曾吉松／攝影）

新北板橋東區民進黨 立委候選人羅致政拚三連霸，學者形象、政績牌被外界看好連任，卻讓國民黨 候選人葉元之以些微差距勝出；在雲林政壇叱吒風雲20多年的民進黨立委蘇治芬也以3000多票些微差距連任失利，敗給虎尾鎮長丁學忠，都讓各界跌破眼鏡。

羅致政上屆立委選舉，好不容易挺過摩鐵風波，此次參選強打政績牌，形塑「板橋最佳代言人」形象；不料，前陣子卻持續傳出私密不雅片疑雲，雖然他強調是中國大陸深偽介選，妻子陳亮吟也出面力挺，仍然難以消毒。

羅又持續爆出與蔡英文 總統「問事音檔」及行政院前院長蘇貞昌對談錄音，羅致政雖強調是變造音檔，已送檢調，依然受影響。葉元之出馬挑戰，空戰能量強，也爭取到民眾黨支持，除藍營基本盤，也搶攻中間選票，一消一長，羅致政連任夢碎。

羅致政與葉元之開票呈現拉鋸，最接近時相距不到50票，直到最後被葉元之票數超越，羅競總氣氛低迷，昨晚9時許羅致政先手寫毛筆字「銘謝賜票」，隨後陳亮吟母親上台向支持者鞠躬道歉，台下支持者不斷高喊「加油！」羅哽咽說，家人是這段時間最辛苦的人，在他遭受打擊抹黑中傷時，是他永遠最大靠山。

羅致政說，過去八年擔任板橋立委，是他政治生涯最大的榮耀，里長後援會志工及所有競選團隊、市議員等人站在他旁邊支持，隊伍越走越長，即使未連任，未來他也不會離開板橋。

葉元之昨表示，這場選戰不容易，對手最後幾天到處塞黑函說他不認真，但他實際上積極問政、服務、建設、為鄉親打抱不平，最後贏得勝利，板橋八年都是綠委，很開心能拿回藍委席次。

在雲林政壇叱吒風雲20多年的蘇治芬連任失利，可謂這次立委大選最大的意外。蘇治芬2005年贏得雲林縣長寶座，光復濁水溪以南灘頭堡，把綠營氣勢帶到最高峰，連任兩任縣長後，立委選舉接連擊敗宿敵前縣長張榮味的兒子張鎔麒和女兒張嘉郡，這次選戰卻慘遭滑鐵盧，讓綠營憂心，雲林再回到20年前勢單力薄的政治原貌。

這次蘇治芬遭翻盤，可謂這次立委大選最大的意外，蘇治芬以些微差距敗給未曾打過大選戰的虎尾鎮長丁學忠。政壇認為，歸功於背後負責掌兵符的雲林縣長張麗善，不僅成功組合成「非綠聯盟」，以藍白合擊的戰略，守住虎尾大票倉，更攻破第二大票倉的麥寮鄉，就連蘇治芬本命區的北港鎮也僅小贏2000多票。

蘇治芬昨感嘆，「人生的選戰我已打完，感謝大家的扶持、相伴」，一席話也為自己的政治旅程畫下不完美的句點。