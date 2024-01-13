切割馬英九是最後1根稻草 蕭敬嚴：朱立倫理所當然要請辭黨主席負責

圖為國民黨總統候選人侯友宜（右三）、國民黨主席朱立倫（左二）等人，昨晚向支持的選民鞠躬致歉。（記者林俊良／攝影）

國民黨 總統候選人侯友宜以91萬餘票的差距落敗；國民黨前發言人蕭敬嚴今天凌晨在臉書表示，球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。國民黨主席朱立倫理所當然要請辭黨主席負責。

蕭敬嚴表示，尤其最後兩天的關鍵時刻，黨中央及侯辦不僅未為前總統馬英九一句遭放大誤解的「信習說」大力辯護，除了變相自打臉過去的兩岸主張及要延續的馬英九路線外，竟還進行極為粗糙的切割，稱沒有邀請馬前總統出席選前之夜。這可說是讓注定的敗局，成了比預料之中還差的最後一根稻草。

對於敗選檢討，蕭敬嚴表示，選舉結束，還是得要誠實的面對問題，不能三言兩語就迴避該檢討還有改革的問題。第一，總統敗選，甚至僅獲1/3的選票，與第3名的民眾黨總統候選人柯文哲 僅相差不到百萬票。除了候選人本身因素外，不僅棄保完全沒有發生，更顯示出了喊了近一年的藍白整合完全沒用，尤其選前過度喊話及操作反倒造成反效果，使得支持柯文哲的人更加堅定挺柯。

他說，第二，區域立委帳面上雖有成長，但實際上仍不符預期。尤其是因2020年國民黨大敗，這次席次成長本來就是理所當然，沒成長那才是嚴重。真要分區剖析，除了候選人自身條件及努力夠以及選區結構之外，地方首長的加持與輔選也是關鍵。

第三，政黨票幾乎無成長。蕭敬嚴表示，2020年國民黨遇到大環境不佳，政黨票仍拿下472萬票；本次大環境應是相對有利國民黨，但最後政黨票卻僅拿下476萬票，只多了4萬票。反倒民眾黨從159萬票大幅成長了145萬票，拿下304萬票；連民進黨 都還成長了17萬票。

蕭敬嚴表示，總統未能勝選，候選人與團隊本身當然應該要檢討。但最核心的是戰略設定問題，因為從一開始的戰略設定錯誤，注定了最終的敗局。而造成如今局面的，就是最早開始喊藍白合的那些人。

他說，國民黨從一開始就戰略設定錯誤。從去年初就開始喊藍白合、政黨輪替需要納入柯文哲，但當時柯文哲的民意支持度還遠遠落後。如果當時國民黨就採取堅壁清野以及邊緣化柯文哲的策略，可以預期柯文哲會早就被削弱、甚至最終消風後很有可能主動與國民黨合作，即便不合作也不足為患。

蕭敬嚴表示，但是以朱立倫為主的黨中央，不斷主動提出「政黨輪替一定要納柯文哲」、「非綠大聯盟」、「在野大聯盟」、「藍白合」、「在野整合」，甚至在723全代會提名國民黨自己的總統候選人場合上大喊要組「執政大聯盟」，令支持者開始錯亂，更在無形之中灌輸了支持者「不一定要支持國民黨自己的候選人」、「柯文哲也可以是一個選項」的想法。

他說，還更有立委候選人大喊要跟柯文哲共組「政黨輪替大聯盟」，幸好在侯辦執行長金溥聰的力挽狂瀾與抨擊下，這樣子的聲音才暫時消音，但也已種下了最終敗選的關鍵因素。

他表示，在選前一周，黨中央更開綠燈讓柯文哲可以替部分區域立委候選人拍影片推薦。不僅完全打臉黨中央自己提出的「黨公職行為規範」，實際上更是變相在宣告黨中央棄守侯友宜，讓柯文哲可以明目張膽的以推薦之名行搶票之實。

蕭敬嚴表示，最後兩天的關鍵時刻，黨中央及侯辦不僅未為馬英九的「信習說」辯護，除了變相自打臉過去的兩岸主張及要延續的馬英九路線外，竟還進行極為粗糙的切割，稱沒有邀請馬英九出席選前之夜。這可說是讓注定的敗局，成了比預料之中還差的最後一根稻草。

從黨主席帶頭，由上而下不停地呼喊「藍白合」、「民眾黨」、「柯文哲」，許多要參選立委、性格投機的人也不停與柯文哲眉來眼去甚至公開示愛，這讓柯文哲有了膨脹的空間。蕭敬嚴表示，最終的結果就是柯文哲尾大不掉，國民黨硬要整合人家就整合不了，因為人家有了底氣有了支持，為什麼還需要跟你合作？以戰略來說，若從一開始就採取堅壁清野與對抗的態勢，極有可能就是複製2022年台北市長選舉的結果，讓柯營被邊緣化。

蕭敬嚴表示，一步錯，步步錯。「你問我這是腦袋不清還是有私心，我想這個大家心中自有公斷」。

蕭敬嚴說，侯友宜本身對於藍營支持者凝聚力就不夠，這是不爭的事實。而在經歷藍白拖的大戲、以及君悅事變後，雖然短期內看起來對凝聚藍營支持者有興奮劑的效果，但也埋下了最終無法棄保柯文哲及集中在野選票的原因。因為藍白之間的基本盤被催到極致、支持者彼此仇視，要如何突然願意改變投票意向？

「我始終認為，柯文哲才是有機會威脅、甚至取代國民黨，成為第二大黨的危險因子」。蕭敬嚴表示，有鑒於柯文哲出身「墨綠」、過去與民進黨合作、還有種種反覆的前科，本就是一個無法信任的對象。

蕭敬嚴表示，柯文哲成立民眾黨、嘴上說要與國民黨合作，意圖也是在未來有機會取國民黨而代之。對於國民黨的長遠發展來說，「即便本次總統未能勝選，在地方上我們仍有14縣市執政，各級民意代表席次仍是突出，未來台灣的政治格局應該還會是藍綠兩大黨競爭態勢」。

蕭敬嚴認為，應該要以國民黨的長期發展及存亡為重，不應該為了短期的利益，而埋下未來可能親手送葬自己的風險。寧願這次總統未能勝選，也不能為了眼前政黨輪替的表面勝利，而重演當年「連俄容共」、「先攘外再安內」的慘痛歷史。

柯文哲參選拿下了369萬票，與朱立倫2016年381萬票相差不遠，民眾黨在立法院也成了三黨都不過半的關鍵少數，成為未來可左右立法院議案通過與否的決定者。蕭敬嚴說，總統與政黨得票都拿下約1/4的選票，民眾黨等於已經有了全台灣1/4的支持群眾，這未來將成為民眾黨的基本盤。

蕭敬嚴說，對於國民黨來說，錯過了「壓制」民眾黨壯大、甚至是「消滅」民眾黨最佳時機。未來民眾黨將如鯁在喉，時刻遊走在藍綠之間，利用恐怖平衡的手段，挾著民眾對於藍綠皆不滿的情況，一步步饞食鯨吞藍綠，逐漸壯大自己。

誰該為敗選負責？蕭敬嚴說，球隊戰績不好，除了主將會被檢討、應該要反省外，總教練更是會被開除以示負責。

「朱立倫理所當然要請辭黨主席負責」。蕭敬嚴說，國民黨自公民直選總統以來，除了2004年因319槍擊案讓選舉結果有爭議，包含2000年（李登輝請辭）、2016年（朱立倫請辭）、2020年（吳敦義請辭）3次總統敗選，黨主席都要請辭以負政治責任。政黨政治如此，政黨內部也應如此，這是負責任的政治人物理所當然該有的基本素質。

蕭敬嚴說，總統得票不佳或許還能歸咎候選人，但不分區立委名單是由主席全權提名，代表的更是民眾對於政黨的支持度，黨主席理當負起責任。尤其選前朱立倫不斷自稱這次的不分區名單是「史上最佳」、「自己信心爆棚」，國民黨內部更樂觀評估政黨票將會拿下第一，甚至還說立院可望單獨過半。

蕭敬嚴表示，結果不僅政黨票再次落後民進黨，比起2020年的政黨票還只增加4萬票；但隔壁棚民進黨成長了17萬票、民眾黨更大增了145萬票。帳面上國民黨似乎立委席次成長，但大家別忘記，2020年是國民黨選得太慘！整體而言，國民黨的立委選情並沒有預期中的好，整體而言反倒是不如預期。

他指出，更別說2020年國政配還拿下了552萬張選票，這次侯康配僅拿下467萬票，衰退了85萬票、得票率也衰退了5.1%。這些種種，顯然不僅是候選人本身問題，整體的政黨形象、以及過去這近一年來由黨中央主導的在野整合大戲、以及選戰戰法都讓民眾不埋單，黨主席當然難辭其咎。

「在此時講這樣的話可能會被解讀成逼宮，但忠言逆耳，該說的話還是要說」。蕭敬嚴表示，民進黨只要敗選，黨主席就是要請辭負責，難道國民黨連這點都比不上民進黨嗎？大家都視若無睹裝作天下太平，未來我們還有什麼資格去指責民進黨。更奢談改革？

蕭敬嚴表示，他對於國民黨的感情及忠貞無庸置疑，更知道自己的責任就是要讓這個黨更好。因此他所想所為所考量的，都是以「怎樣才對國民黨好」為出發。忠言或許逆耳，看得遠也需要時間才能證明。選舉過後，新的挑戰才要來臨。