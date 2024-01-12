侯友宜喊話：政黨沒合選票合 必推藍白聯合政府

選戰倒數24小時，國民黨 總統候選人侯友宜昨在臉書貼文，以「致白色力量的同伴們」為題，向民眾黨喊話表示，過去半年多來，藍白兩黨及群眾雖然沒有整合，但仍堅持著共同的初衷，即實現台灣第四次政黨輪替，「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合。」侯承諾，完成第四次政黨輪替，一定推動藍白聯合政府。

國民黨副總統候選人趙少康 在桃園掃街時，也要民眾黨總統候選人柯文哲 明確表態，選後是否和民進黨組聯合政府、推立法院長，「不能藍綠都騙。」

另據台北中國時報報導，柯文哲說，趙是典型的只問顏色不問是非，他很討厭意識形態敵我分明，只問顏色不問人才，國民黨每天都在搞棄保，他非常清楚，「怎麼棄也不會贏」。

柯文哲昨晚在專訪表示，民眾黨已經成立四年，在立法院講得有道理就幫忙，沒有一定跟誰合作，民眾黨還是獨立的，只要講道理，就可以連署或幫忙，如果看起來就有問題的，「誰理你」。

柯批，趙少康的戰略就是要鞏固基本盤、讓藍營歸隊，趙少康說，柯文哲勝選還是跟民進黨合作，問題是一個政府應該是可以用的都用，難道一定要把誰排除掉，自己當台北市長的時候，什麼人都有。

柯文哲競選總幹事黃珊珊回應表示，顯然趙少康認為柯文哲會當選，「柯文哲當選總統，絕對會遵守承諾，組成聯合內閣，用人唯才，不分黨派」。

此外，昨天上午網傳署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨「侯康配」。聯電榮譽副董事長宣明智坦言信件是他經手，非郭所寫；郭台銘辦公室表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。柯文哲辦公室指涉，是侯辦造假信件。侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，柯辦惡意栽贓、含沙射影，「選情告急才出此下策？」民眾黨不分區立委候選人黃國昌則表示，網傳公開信已違反總統副總統選舉罷免法第九十條的犯罪行為，他向台北地檢署正式告發。