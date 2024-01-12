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選戰筆記╱選票無法集中 繼續忍受蠻橫

記者 周佑政

明天就是投票日，選前高端爭議再起，民進黨總統候選人賴清德贊成高端合約解密，但迄今社會期待落空，國防部大發「飛彈」國家級警報，引發恐慌與介選質疑，兩者都是過去八年民進黨執政黑箱疑雲重重的縮影。投票倒數不到24小時，團結的綠營對上一分為二的在野陣營。

台灣能否再度上演政黨輪替，端看選民「下架民進黨」的決心有多強烈。

回顧過去八年民進黨執政，爆發光電弊端、爐渣弊案、八八槍擊案、高端疫苗爭議、進口蛋爭議、護航論文抄襲、卡管案踐踏學術自由，動輒對人民查水表，寒蟬效應籠罩全台；經濟產業方面「五缺」問題始終未解、高房價低薪問題讓青年生活大不易；兩岸外交方面，民進黨因為「抗中」意識形態作祟，兩岸關係陷入冰點、雙方敵對仇視，我邦交國七年來斷九個，相關的施政弊端與爭議，民眾記憶猶新，因此，這一次選舉，希望政黨輪替的聲浪高漲。

選戰進入最後階段，賴清德公開表態贊成高端合約公開，事隔近兩周仍無下文。

立法院雖就高端爭議加開臨時會，但閣揆陳建仁和衛福部上演護航、打臉秀，真相藏在黑箱，只見衛福部高官密會賴清德競選團隊，還有衛福部前部長陳時中在輔選站台力讚高端和防疫成績的大言不慚。

民進黨靠「抗中保台」獲取選舉紅利；這次選戰過程，面對所有爭議，民進黨總以一句「中國介選」帶過，在在加深選民厭惡民進黨的情緒；但團結的民進黨對上分裂的在野陣營，讓民進黨面對民意也敢如此驕傲。如果多數民意無法集中選票，政黨輪替的期望落空，還要繼續忍受一黨獨大的蠻橫。

民進黨 賴清德 投票

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