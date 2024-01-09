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戰友鬧翻 邱顯智嗆黃國昌「賣友求榮」：躲舒適圈不敢選舉

記者林銘翰／台北9日電
時代力量立委邱顯智（中）8日公開批評民眾黨不分區立委候選人黃國昌（右）賣友求榮。(本報資料照片)
時代力量立委邱顯智（中）8日公開批評民眾黨不分區立委候選人黃國昌（右）賣友求榮。(本報資料照片)

時代力量立委邱顯智昨天說，民眾黨不分區立委候選人黃國昌賣友求榮，為了躲在民眾黨的舒適圈，連親自下去選舉都不敢，現在批評時力是小綠，站著說話不腰疼，當初他會支持無黨籍台北市長候選人黃珊珊，就是在為2024年加入民眾黨不分區來布局。

邱顯智在臉書發布「時力真心話」影片表示，黃國昌說時力是小綠，自己覺得非常荒謬，因為他本人到現在都還在基層、參選新竹市區域立委，如果這樣就叫做小綠，請問躲在舒適圈裡面，連下去選舉都不敢的人，有什麼資格來說這個叫作小綠。

邱顯智指出，苗栗縣前議員宋國鼎前年參選苗栗縣長，當時在地方跟國民黨民進黨對幹，時代力量立委王婉諭正在新竹縣參選區域立委，民進黨也派出年輕人在爭奪選區，大家一直走到現在，從頭到尾沒有任何改變，反倒是黃國昌站著說話不腰疼，「自己不願意去打拚，然後嘲笑這些為了這個黨在犧牲奉獻、努力的人。」

邱顯智批評，2022年的台北市長選戰，黃國昌在最後關頭的時候，跑去支持黃珊珊，導致多位年輕的議員候選人落選，很多人都是拿著身家在選舉，黃國昌曾經擔任3年時代力量黨主席，「一入黨大家就支持你當黨主席，結果你到底回報給這些年輕人什麼，一直到現在，沒辦法給人家一個交代。」

邱顯智質疑，黃國昌說時力是小綠，所以要加入民眾黨，為了自己的政治前途，跑去做這樣的選擇，就不要再來這邊抹黑，「為什麼在選前最後一刻的時候，是跑去挺黃珊珊，現在都看得非常清楚了，就是在為2024年加入民眾黨不分區來布局。」

邱顯智說，黃國昌要走一條簡單、輕鬆的路，那就他光明正大地去走，然後大聲地說「我要走就是為了要當立委」，現在還要反過來指責這些扛著這個黨、努力在奮戰的人，說這樣就是小綠，難道還說得過去，請不要在這裡講五四三，扯到有剩，這個叫做賣友求榮。

邱顯智強調，現在還留在時代力量的人，每天從早忙到晚，早上5點多出門，搞到晚上10點多回家，為了扛著這個黨的招牌，堅持走一個獨立政黨，一個堅定的第三勢力這條路，還要被你這樣抹黑，真的是太離譜了。

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