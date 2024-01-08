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新聞評論／稱藍聯合政府沒得談 柯文哲盼「綠白合」？

聯合報社論
民眾黨總統候選人柯文哲在桃園慈護宮進行短講，左批民進黨非核家園政策，又轟國民黨為什麼得到中共支持。（記者林縉明／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲在桃園慈護宮進行短講，左批民進黨非核家園政策，又轟國民黨為什麼得到中共支持。（記者林縉明／攝影）

近日國民黨總統正副候選人侯友宜、趙少康都表示，選後「聯合政府勢在必行」，並點名柯文哲、郭台銘等人都是要角。不過柯文哲不但未予正面回應，反指國民黨是「中共支持的人」，所以「沒得談」。柯文哲抹紅手法和賴清德一樣，拒藍態度則不禁令人懷疑，他的「超越藍綠」，會變成「綠白合作」嗎？

國民黨選前重申「聯合政府」，有其正當性與必要性：首先，過去八年民進黨完全執政、一黨獨大，造成種種政治亂象甚至憲政危機，「新威權再現」成了蔡政府執政註腳。如何解決如此亂局，鞏固民主與法治，是各政黨都必須嚴肅思考問題。

其次，從現實政治情勢看，選後不無可能出現「雙少數」政府，也就是總統獲得票數無法過半、所屬政黨在國會席次也不過半，或立院三黨不過半，政府正當性不足。屆時「聯合政府」就成為重要解方。

第三，雖然藍白合破局，但國民黨表明藍白六點協議仍有效，其中包括「成立聯合政府」共識。既然柯文哲也倡議聯合政府，並曾與國民黨親簽協議，國民黨號召選後組聯合政府，柯文哲應沒拒絕理由。

從民眾黨目前權力結構看來，除了柯文哲的「深綠」背景，名列民眾黨不分區第一名、被認為可能是民眾黨角逐立法院副院長寶座的黃珊珊，就是藍白合破局的推手，且曾是「小英女孩」之一；排名不分區第二的黃國昌，則是時代力量出身；至於排名第三的陳昭姿，更是「一邊一國」的深綠背景。這些過去與民進黨有過深厚淵源的白營要角，未來在民眾黨爭取合作對象扮演的角色，自然引發關注。

儘管柯文哲吸納了大量「政黨輪替」、「下架民進黨」支持者，但此次選舉卻很可能反成為民進黨繼續執政的推手，甚至形成「綠白聯合政府」、「綠白立法院正副院長組合」。柯文哲既要爭取反綠選票，又不願排除綠白合作，不僅是騙票，未來四年又讓民進黨繼續執政，才是最嚴重的結果。

柯文哲 國民黨 民進黨

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