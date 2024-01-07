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挺韓國瑜當議長？柯文哲：不會為利益180度轉彎

台灣新聞組／台北7日電
民眾黨總統候選人柯文哲（中）6日在台中大里造勢，批民進黨八年來墮落到良心不見了。（記者黃仲裕／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲（中）6日在台中大里造勢，批民進黨八年來墮落到良心不見了。（記者黃仲裕／攝影）

外界好奇是否支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜當立法院長，民眾黨總統候選人柯文哲昨說，他不是政治阿米巴，不會為了利益隨時180度轉彎立場，「你要是每天打得凶、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。

中央社報導，選戰倒數，國民黨副總統候選人趙少康表示，如果侯康配贏，可邀請柯文哲、鴻海創辦人郭台銘討論內閣人事；國民黨總統候選人侯友宜也說，聯合政府勢在必行。

柯文哲接受鏡電視專訪，柯文哲認為，台灣過去是兩極對立，現在則是「三個板塊，所以沒有辦法棄，棄不了多少」，但政治現實就是這樣，國民黨就是在操作棄保。

柯文哲說，國民黨在這場大選，第一個目標不是打敗民進黨，而是先求國民黨的最大利益，即「先併購柯文哲」；我知道的是，大家想下架民進黨，但「不是很多人想上架國民黨」。

外界好奇是否支持韓國瑜當立法院長，柯文哲表示，他沒有「選前打架打成一片，然後選後突然又變好朋友」的情況，不會為了利益隨時180度轉彎立場；他不是政治阿米巴原蟲，「你要是每天打得凶、打到亂七八糟，叫我選後去支持你，你什麼理由」。

國民黨 柯文哲 韓國瑜

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