我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復旦「流浪留美博士」被爆每周到賭城 輸到破產

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

高端合約解密還要等 侯質疑：有串滅證嫌疑別再拖

台灣新聞組／台北7日電
高端疫苗爭議不斷，侯友宜質疑，賴清德說解密講了一周，連動都沒動。圖為國民黨立委候選人廖偉翔日前公布錄音檔，質疑高端疫苗採購疑雲重重。（本報資料照片）
高端疫苗爭議不斷，侯友宜質疑，賴清德說解密講了一周，連動都沒動。圖為國民黨立委候選人廖偉翔日前公布錄音檔，質疑高端疫苗採購疑雲重重。（本報資料照片）

距離民進黨總統候選人賴清德表態支持解密高端合約已超過七天，目前進度為何？衛福部長薛瑞元說，因昨天是假日，未與高端公司聯繫，不過截至1月5日，與高端公司對於合約解密時間未有結論，因高端是上市櫃公司，解密有一定程序，需由董事會開會決議，衛福部將持續與對方聯繫，但時間無法預測，「如果能預測，就不用搞這麼久了。」

薛瑞元被爆曾到賴清德競總，與賴競選總幹事潘孟安等人碰面，質疑「喬高端」。國民黨總統候選人侯友宜批，賴清德說高端解密講了一周，連動都沒動，還放任薛瑞元到民進黨立法院黨團總召柯建銘辦公室討論，人民會想是否有串證、湮滅證據嫌疑，要盡快解密、不要拖。

高端合約遲遲不公開，遭外界懷疑當中存在「貓膩」。賴清德昨天表示，在野黨在疫情期間，都已經有檢舉，也有送到檢調單位去查，目前檢調單位偵查都已告一段落，就是查無實證；希望在野黨如果有更具體的證據，可以再移送給檢調，沒有必要在選舉的時候，持續再利用這些議題來捕風捉影。

行政院長陳建仁昨天接受三立新聞台專訪時則是表示，不管是和高端、莫德納、BNT或是AZ，在簽契約時都有商業契約的保密協定，高端保密協定五年，其他疫苗保密契約時間更長，有到八年的。且高端的契約就是制式化的契約，比起莫德納、BNT的契約還更制式化，是國內國家採購的契約為範本來訂定的，刻意扭曲事實相當不宜。

衛福部前部長陳時中昨天再次除了重申「封存」跟「保存」不一樣之外，並說侯友宜也當過市長，卻不了解公文程序，坦白講很失望，這樣認知，未來如何當總統，若國家對外相互簽訂合約，對合約不尊重，這種人當總統必然是個災難。

陳時中也嗆柯文哲說，高端有簽約，所以有保密條款，難道柯沒簽過約嗎？簽約後的合約可任意公開嗎？因牽涉到未來賠償及國際合約信用問題，衛福部已交司法單位，由司法單位檢視內容進行正確判斷。

至於立委候選人侯漢廷公布高端股東政治獻金，陳時中說，股東是浮動的，買股票後賣掉就不是股東，用這標準影射，毫無意義，不會隨之起舞。

柯怒問：有何理由不公開？

民眾黨總統候選人柯文哲昨在台中表示，把合約書公開就好，現在有什麼理由不公開；他喊話政府，如要公開就全公開，不要公開的資料都塗黑，公開透明就好。柯說，講到這火氣都開始上來。 

賴清德 陳時中 莫德納

上一則

挺柯網路頻道被消失 柯辦質疑有黑手

下一則

新聞眼／討厭綠極大？棄保發酵？中間選民決定三強生死

延伸閱讀

韓國瑜訴求棄保：柯文哲不會贏 挺柯選票要投侯友宜

韓國瑜訴求棄保：柯文哲不會贏 挺柯選票要投侯友宜
超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中

超級星期六 賴清德侯友宜戰新北桃園、柯文哲攻台中
喬高端？衛福部官員密會賴團隊 薛瑞元：討論臨時會

喬高端？衛福部官員密會賴團隊 薛瑞元：討論臨時會
經濟學人：賴清德若當選 影響兩岸協商

經濟學人：賴清德若當選 影響兩岸協商

熱門新聞

30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26
引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14

超人氣

更多 >
被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了

被關小黑屋 50小時噩夢… 中博士生來美遭遣返：學位黃了
在好市多買金條划算嗎？一文報你知

在好市多買金條划算嗎？一文報你知
「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…

「家裡欠錢」 00後被爸騙了20年 突繼承過億家產 他這樣說…
2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人

2場冰風暴接力 將橫掃全美48州 衝擊2000萬人
飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊

飛機窗戶半空飛走 阿拉斯加航空停飛波音737-9機隊