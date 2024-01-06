喬高端？衛福部官員密會賴團隊 薛瑞元：討論臨時會

國民黨立委王鴻薇5日揭露，衛福部長薛瑞元（左）、疾管署長莊人祥（右）等人，3日在上班時間，會見民進黨總統候選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明等人，恐違反行政中立。（取材自王鴻薇臉書）

選前高端爭議延燒，民進黨 總統候選人賴清德 日前表態贊成公開高端合約；國民黨 立委王鴻薇昨天揭露，衛福部長薛瑞元、次長王必勝、疾管署長莊人祥等人，於3日在上班時間，會見民進黨總統候選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安、民進黨秘書長許立明等人，情節猶如前年九合一選舉，薛瑞元夜奔當時正競選台北市長的陳時中競選總部，恐違反行政中立。

國民黨立委王鴻薇昨天揭露，衛福部長薛瑞元、疾管署長莊人祥等人，3日在上班時間，會見民進黨總統候選人賴清德競選辦公室總幹事潘孟安（左）、民進黨秘書長許立明等人，恐違反行政中立。（取材自王鴻薇臉書）

王鴻薇2日表示，她取得高端公司股東名冊，其中有超過千名民進黨員。她昨天進一步披露，3日下午3時半至4時半，薛瑞元、王必勝、莊人祥與潘孟安、許立明以及賴清德競總發言人陳世凱，在北市青島東路三號碰面。

王鴻薇說，三名衛福部官員在上班時間，與賴清德選舉團隊與民進黨高層碰面，絕對違反行政中立。而且這不是薛瑞元的第一次，前年九合一選舉，高端疫苗價格遭質疑，薛被抓到與陳時中夜會時，薛的說法是，只是找老同事聊天。

王鴻薇質疑，薛瑞元與潘孟安、陳世凱、許立明是老同事嗎？與民進黨是老同事嗎？薛瑞元是黨職還是公職？上班時間要跟賴清德競辦報告什麼事情？她說，在被揭露高端股東「綠友友」後，相關人士不顧行政中立急著開會，「是要喬什麼，滅證嗎？要喬誰出來扛嗎？」

王鴻薇表示，薛瑞元與綠營高層開會時間相當湊巧，去年12月30日國民黨台中市立委候選人廖偉翔爆料高端內部錄音檔，當天賴清德在總統辯論上立即說要公開，但後來「賴被高端打臉」。

薛瑞元回應，國民黨團日前舉行記者會，希望立法院長游錫堃召開朝野協商，並訂於5日召開臨時會，他與王必勝、莊人祥等人，才會到位於青島東路的民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室，目的是要討論臨時會，當天下午柯建銘也在場，「不知道王鴻薇委員是故意的，還是不知道國民黨團呼籲要召開臨時會」。

薛瑞元強調，當天是去找柯建銘，其他人為什麼也要去柯建銘辦公室「是他們的事」。

王鴻薇批評，「民進黨連串供都串不好，討論臨時會跟潘孟安和賴清德競選辦公室有什麼關係？」

對王鴻薇的質疑，民進黨發言人張志豪說，許立明、潘孟安是應柯建銘的邀請，前往討論國民黨提案召開臨時會事宜，與不實指控內容毫無關聯。

張志豪指出，國民黨自己心是黑的，看什麼事都是黑的，用跟監、偷拍手法，一再看圖說故事，宛如警總再現。反觀國民黨主席朱立倫、國民黨總統候選人侯友宜，去年在景美夜會民眾黨總統候選人柯文哲涉嫌「搓圓仔湯」才是密謀，甚至侯曾遭媒體人爆料500萬元台幣（約16萬美元）喬議員初選，更是陰謀。

至於潘孟安身為競選總幹事，與立院臨時會有何關係？賴清德競辦與潘孟安昨天均沒有進一步回應。