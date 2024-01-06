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新聞評論／蔡英文改變台灣？民間版背道而馳

聯合報社論
蔡英文自稱執政八年做了「三件改變台灣的事」，但民間感受卻背道而馳。（本報資料照片）
蔡英文自稱執政八年做了「三件改變台灣的事」，但民間感受卻背道而馳。（本報資料照片）

蔡英文總統在新北輔選造勢，談到她執政八年做了「三件改變台灣的事」。一是推動前瞻建設，讓台灣的競爭力躍升為全球第六名；二是推出各項福利照顧人民，也堅守財政紀律，八年還債9000億元（台幣，下同，約290.6億美元），成為最會還債的政府；三是守護台灣民主，深受世界肯定，外資八年來台投資達2.3兆元創新高。畫面聽似美好，但台灣若真的變得那麼光明，為何人民卻普遍無感，而「下架民進黨」會成為多數民眾的期待？

先梳理一下蔡英文自陳的「政績」，究竟表相與真相是否吻合。第一，根據瑞士洛桑學院的競爭力評比，台灣最厲害的強項在「企業效能」，居全球第四；但經濟表現和基礎建設都是「弱項」，分居第20名與第12名。可見，台灣競爭力提升與前瞻建設無直接關係。事實上，前瞻8000億經費形同蔡政府的「法外荷包」，成為中央控制地方的利器，更製造了不少蚊子館和垃圾建設。

第二，蔡政府自稱「最會還債」，從另一面向看，它也是最會鑽營預算巧門的政府。蔡英文執政八年，假前瞻、防疫、國防等名目編列的「特別預算」，高達2.4兆元。她任內還債9000億，看似很負責；但卻另借貸2兆多，這是債留子孫。連「事實查核中心」都打臉這點，稱目前中央債務未償餘額高達5.8兆元，持續攀高。

第三，關於台灣民主受到世界肯定，外資來台投資創下新高，這是個面目模糊的故事。事實是，這八年大幅增加的外資，主要是配合蔡總統能源政策來台投資風、光兩電的外商。其中，僅風電就有1兆元來自歐盟國家的投資，尤以丹麥、荷蘭、德國等國最多，另有若干日商投資太陽能產業。但也有像德國萊茵能源這樣，插旗不到一年，即宣布退出的企業。雖有這麼多外資投入風電光電，但很大比例資金是來自向本地銀行的貸款；更令人擔憂的是，台灣的綠能發電仍遠遠低於目標值，且價格居高不下。這樣外資「創新高」的實況，其實憂多於喜。

從民間和社會的觀點看，我們也要指出幾點蔡政府執政徹底改變台灣的事。第一，國家機器的黨私化：蔡總統不僅將整個政府當成民進黨的工具來用，包括司法檢調都自甘扮演其犬馬，資源分配看「顏色」發放，政與黨的界線完全模糊而怡然自得。整個行政部門，幾乎就是個「超級文宣部」，只想洗腦民眾。

第二，官箴的敗壞和貪腐橫行：政務官屢傳外遇不倫依舊升官，施政無能或屢丟邦交國仍昂然在位毫無愧色，毫無紀律，亦無廉恥。另一方面，則以「扶植本土產業」之名，讓民進黨派系人士大搖大擺進駐，伺機撈取肥水。這種淪落，絕非一朝一夕所能扭轉。

第三，各種決策流於短期化因應，不求徹底解決：從貧富不均、少子化、年輕世代低薪等社會議題，到電力供應不足、房價高漲、投資不振等經濟問題，蔡政府幾乎一律採取補貼的「拖」字訣因應，把問題留給後人。如此一來，只會使問題日益惡化。今年是龍年，但元旦龍寶寶是史上最少，蔡政府「國家一起養」的政策明顯打了水漂。

第四，放棄公義與治安，任憑黑道、詐騙橫行：近年黑道插旗娛樂事業或升級為詐團，乃至與宮廟八家將結合吸收年輕人入會；與此同時，卻屢見高官、民代成為詐團的座上賓。如此「官黑一體」，台灣還有未來嗎？

蔡英文以其官版「改變台灣的三件事」自豪，但從民間角度看，國家機器黨私化、官箴敗壞、治安沉淪、青年無望，才是令人憂心的改變！

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