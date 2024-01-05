馬英九批賴清德有5大人格特質 不適合當總統候選人
前總統馬英九今晚在基隆市國民黨造勢場為國民黨候選人侯友宜助選，馬英九以民進黨統候選人賴清德處理老家違建等例子，批評賴清德有「是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底」五大特質，這樣的人根本就不適合參加中華民國總統選舉。
國民黨總統、立委基隆市聯合競選總部，今晚在安樂路舊麵分廠舉辦「團結勝利大會」。馬英九出席助講時，一開始先比較他當８年總統任內和蔡英文當總統的差異。
馬英九說，他是學國際法學海洋法，看到漁民能夠在不受干擾的情況下在釣魚台海域捕魚，真的是感到非常的欣慰，但蔡主政７年半，民進黨完全沒有動作。他任內派代表出席，已經缺席38年的世界衛生大會（WHA）8次，到蒙特婁參加國際民航組織（ICAO）會議1次，民進黨執政都沒有派過任何人，「他們辦不到，我辦得到」。
馬英九也提及兩岸關係變化，表示他任內開放兩岸大三通，跟大陸簽了23個協議，包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。2015年他跟大陸領導人習近平在新加坡碰面，確認九二共識是兩岸共同的政治基礎，這是非常重要的，這一關不通的話，跟大陸有辦法打交道。
馬英九表示，九二共識他參與全程的規劃，非常了解，對台灣很有利。相反的，蔡總統一上台就跟大陸中斷交流對話，兩岸經濟合作架構協議更是岌岌可危，兩岸關係真的是到了兵凶戰危的地步，所以很多民眾說「票投民進黨，青年上戰場。票投國民黨，兩岸無戰場。」
賴清德日前說中華民國憲法是個災難，馬英九指賴「實在是腦袋壞掉」，賴清德以前曾說台灣已經是主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，這就好比他在課堂上講「張三」是一個品學兼優的好學生，他的名字叫「李四」，這是莫名其妙的話，但賴講得出來也不容易，所以賴清德不尊重中華民國憲法，如果當選總統是中華民國最大的災難。
此外，馬英九批評賴清德處理自家違建，打死都不願依法拆除，真的很難看，讓人感覺缺乏一個總統應有的器度跟能力，對照12年前賴清德在台南市長任內，拆遷台南鐵路東移沿線住戶毫不留情，就是「綠能你不能」的雙重標準。
馬英九說，這次人民的眼睛是雪亮的，人民不會支持一個是非不分，有錯不改，違法濫權，雙重標準跟硬拗到底的總統候選人，有這5大特質的候選人，根本就不適合參加中華民國總統的選舉。
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