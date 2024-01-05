我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

馬英九批賴清德有5大人格特質 不適合當總統候選人

記者邱瑞杰／基隆5日電
前總統馬英九4日晚在基隆市國民黨造勢場合說，民進黨統候選人賴清德有是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底5大特質，不適合參加中華民國總統選舉。(記者邱瑞杰／攝影)
前總統馬英九4日晚在基隆市國民黨造勢場合說，民進黨統候選人賴清德有是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底5大特質，不適合參加中華民國總統選舉。(記者邱瑞杰／攝影)

前總統馬英九今晚在基隆市國民黨造勢場為國民黨候選人侯友宜助選，馬英九以民進黨統候選人賴清德處理老家違建等例子，批評賴清德有「是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底」五大特質，這樣的人根本就不適合參加中華民國總統選舉。

國民黨總統、立委基隆市聯合競選總部，今晚在安樂路舊麵分廠舉辦「團結勝利大會」。馬英九出席助講時，一開始先比較他當８年總統任內和蔡英文當總統的差異。

馬英九說，他是學國際法學海洋法，看到漁民能夠在不受干擾的情況下在釣魚台海域捕魚，真的是感到非常的欣慰，但蔡主政７年半，民進黨完全沒有動作。他任內派代表出席，已經缺席38年的世界衛生大會（WHA）8次，到蒙特婁參加國際民航組織（ICAO）會議1次，民進黨執政都沒有派過任何人，「他們辦不到，我辦得到」。

馬英九也提及兩岸關係變化，表示他任內開放兩岸大三通，跟大陸簽了23個協議，包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。2015年他跟大陸領導人習近平在新加坡碰面，確認九二共識是兩岸共同的政治基礎，這是非常重要的，這一關不通的話，跟大陸有辦法打交道。

馬英九表示，九二共識他參與全程的規劃，非常了解，對台灣很有利。相反的，蔡總統一上台就跟大陸中斷交流對話，兩岸經濟合作架構協議更是岌岌可危，兩岸關係真的是到了兵凶戰危的地步，所以很多民眾說「票投民進黨，青年上戰場。票投國民黨，兩岸無戰場。」

賴清德日前說中華民國憲法是個災難，馬英九指賴「實在是腦袋壞掉」，賴清德以前曾說台灣已經是主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，這就好比他在課堂上講「張三」是一個品學兼優的好學生，他的名字叫「李四」，這是莫名其妙的話，但賴講得出來也不容易，所以賴清德不尊重中華民國憲法，如果當選總統是中華民國最大的災難。

此外，馬英九批評賴清德處理自家違建，打死都不願依法拆除，真的很難看，讓人感覺缺乏一個總統應有的器度跟能力，對照12年前賴清德在台南市長任內，拆遷台南鐵路東移沿線住戶毫不留情，就是「綠能你不能」的雙重標準。

馬英九說，這次人民的眼睛是雪亮的，人民不會支持一個是非不分，有錯不改，違法濫權，雙重標準跟硬拗到底的總統候選人，有這5大特質的候選人，根本就不適合參加中華民國總統的選舉。

馬英九 賴清德 中華民國

上一則

「獲利心法」老師獅子大開口 他受騙還被求償3165萬家教費

下一則

「再罵就沒人了」北市土木建管科申請204人僅來70人

延伸閱讀

侯友宜：賴清德指黑金 對我是很大侮辱

侯友宜：賴清德指黑金 對我是很大侮辱
「在路上」引熱烈討論 蔡英文：放心，一定有人載我回來

「在路上」引熱烈討論 蔡英文：放心，一定有人載我回來
「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾

「別像選特首」 賴清德再打抗中牌 柯文哲：又賣芒果乾
新聞評論／賴清德羞憲辱國 還定義蔡英文路線為台獨

新聞評論／賴清德羞憲辱國 還定義蔡英文路線為台獨

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
桃園市桃園區金門二街昨晚有民眾報案，看到貓咪跌落被電線纏住不斷喊叫，員警耐心溫柔安撫，順利將電線解開救起貓咪。記者周嘉茹／翻攝

萌貓遭困倒吊牆上 警暖抱摸頭救援 牠「喵」一聲道謝

2023-12-31 14:17
副總統候選人電視辯論會下午在公視舉行，民進黨副總統候選人蕭美琴（左）、民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）、國民黨副總統候選人趙少康（右）在辯論會開始前先行合影。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

2024-01-01 08:56
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59
高雄跨年演唱驚傳有人持刀，民眾奔逃。(截自UDN)

高雄跨年出事 主唱表演一半驚呼「有人拿刀」 觀眾奔逃

2023-12-31 09:26

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個