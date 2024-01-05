馬英九批賴清德有5大人格特質 不適合當總統候選人

前總統馬英九4日晚在基隆市國民黨造勢場合說，民進黨統候選人賴清德有是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底5大特質，不適合參加中華民國總統選舉。(記者邱瑞杰／攝影)

前總統馬英九 今晚在基隆市國民黨造勢場為國民黨候選人侯友宜助選，馬英九以民進黨統候選人賴清德 處理老家違建等例子，批評賴清德有「是非不分、有錯不改、違法濫權、雙重標準跟硬拗到底」五大特質，這樣的人根本就不適合參加中華民國 總統選舉。

國民黨總統、立委基隆市聯合競選總部，今晚在安樂路舊麵分廠舉辦「團結勝利大會」。馬英九出席助講時，一開始先比較他當８年總統任內和蔡英文當總統的差異。

馬英九說，他是學國際法學海洋法，看到漁民能夠在不受干擾的情況下在釣魚台海域捕魚，真的是感到非常的欣慰，但蔡主政７年半，民進黨完全沒有動作。他任內派代表出席，已經缺席38年的世界衛生大會（WHA）8次，到蒙特婁參加國際民航組織（ICAO）會議1次，民進黨執政都沒有派過任何人，「他們辦不到，我辦得到」。

馬英九也提及兩岸關係變化，表示他任內開放兩岸大三通，跟大陸簽了23個協議，包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。2015年他跟大陸領導人習近平在新加坡碰面，確認九二共識是兩岸共同的政治基礎，這是非常重要的，這一關不通的話，跟大陸有辦法打交道。

馬英九表示，九二共識他參與全程的規劃，非常了解，對台灣很有利。相反的，蔡總統一上台就跟大陸中斷交流對話，兩岸經濟合作架構協議更是岌岌可危，兩岸關係真的是到了兵凶戰危的地步，所以很多民眾說「票投民進黨，青年上戰場。票投國民黨，兩岸無戰場。」

賴清德日前說中華民國憲法是個災難，馬英九指賴「實在是腦袋壞掉」，賴清德以前曾說台灣已經是主權獨立的國家，它的名字叫中華民國，這就好比他在課堂上講「張三」是一個品學兼優的好學生，他的名字叫「李四」，這是莫名其妙的話，但賴講得出來也不容易，所以賴清德不尊重中華民國憲法，如果當選總統是中華民國最大的災難。

此外，馬英九批評賴清德處理自家違建，打死都不願依法拆除，真的很難看，讓人感覺缺乏一個總統應有的器度跟能力，對照12年前賴清德在台南市長任內，拆遷台南鐵路東移沿線住戶毫不留情，就是「綠能你不能」的雙重標準。

馬英九說，這次人民的眼睛是雪亮的，人民不會支持一個是非不分，有錯不改，違法濫權，雙重標準跟硬拗到底的總統候選人，有這5大特質的候選人，根本就不適合參加中華民國總統的選舉。