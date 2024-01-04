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賴蕭競選影片「在路上」抄襲？導演：是競選主軸

記者丘采薇／台北4日電
民進黨總統候選人賴清德競選總部2日推出蔡英文總統（右）、賴清德（左）及蕭美琴三人合體拍攝的「在路上」競選廣告。（取材自賴清德臉書）
民進黨總統候選人賴清德競選總部2日推出蔡英文總統（右）、賴清德（左）及蕭美琴三人合體拍攝的「在路上」競選廣告。（取材自賴清德臉書）

中天新聞網報導民進黨總統候選人賴清德競選影片「在路上」疑似抄襲金穗獎得獎作品，導演羅景壬表示，「我們採取公路電影的表現手法，來自我們的競選主軸走對的路，也來自眾所周知，蔡英文總統熱愛開車的過往。」

賴清德競選總部表示，駕駛路途中的對話，在電影、電視、廣告，很多領域，都有大量呈現，可以視之為影像創作中非常典型的表現形式，甚至因為這樣，全世界，包括台灣，才會有這種先進的LED虛擬攝影棚存在，幾乎每周都在拍攝車輛行駛的劇情。這也是文化部努力協助影視產業發展的成果。

賴清德競選總部表示，公路電影的手法運用在政治領域，而且用這種創新的科技方式呈現總統開車、副總統同行，這是第一次，甚至應該是世界第一次。創作核心是為了呈現蔡英文、賴清德、蕭美琴三人令人佩服的團隊默契，與對國家的共同使命。就像導演所說的，三個人在現場，有時細細的斟酌，也有放手即興的自然表現。這三人的故事與默契是獨特的，值得被看見的，沒有抄襲的意圖，也難以被抄襲。

鏡周刊報導，「在路上」影片內容為總統蔡英文駕車，載著賴環島，兩人在接到蕭美琴後，蔡下車將駕駛交棒給賴，由蕭改當副駕駛，短短四分鐘的象徵影片引起熱議，點閱爆衝，不過有網友歪樓好奇，「總統你後來怎麼回家的？」

賴清德 蔡英文 民進黨

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