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國民黨全台路口拜票 民眾黨促小草站出來

台灣新聞組／台北2日電
民眾黨1日舉行「小草站出來」活動，請柯盈配支持者全台串連。(記者邱德祥／攝影)
民眾黨1日舉行「小草站出來」活動，請柯盈配支持者全台串連。(記者邱德祥／攝影)

2024大選，藍綠兩黨積極拉抬關鍵選區立委候選人選情。民進黨總統候選人賴清德昨與中彰「小雞」合體，強調如果國民黨掌握國會，韓國瑜做院長，服貿會回來、黑金會復辟、國防自主也斷了；國民黨總統候選人侯友宜則與竹竹苗立委候選人合體，強調以客家人重視的忠義與清廉精神，推動「新台灣政治改革運動」。

民眾黨總統候選人柯文哲昨到台東迎接曙光並發表元旦演說，他批藍綠選前承諾一再跳票，台灣要由清廉勤政、愛民愛鄉土的政府來領導，而非意識形態、大撒幣、整天喊口號，沒有長期計畫或在自己同胞裡面製造分裂跟仇恨的政府。

國民黨今天上午由黨主席朱立倫、黨籍縣市長及各級民代，陪正副總統及立委候選人於全台22縣市1139個路口同步拜票，展現力挺「侯康配」決心。

民眾黨多位議員與支持者發起「萬眾一心，全台小草站出來」活動，昨兵分多路大連線，站在全台16個台一線路口，高舉自製標語口號，高聲疾呼義無反顧拚一次，各地參加人數綿延數百公尺。柯文哲到屏東潮州日式文化園區參加，逾千名支持者夾道歡迎，排隊人龍約1公里多，場面熱絡。

藍綠陣營各自評估有15席立委激戰區，尤其是中台灣，左右未來國會能否單獨過半；民眾黨則估計總席次有8席以上。

國民黨主席朱立倫先前評估，國民黨有望拿下超過50席，其中不分區上看14至15席，區域立委35至36席以上，黨內目前評估總席次沒太大變化。

國民黨表示，有15席屬激戰選區，當中有領先也有五五波，包括北市兩席、新北3席、桃園3席、中台灣3席、高雄2席、東部2席，若15席區域立委均順利勝出，就能達成國會單獨過半目標。

民進黨選舉幹部評估，有15個選區是激戰區，尤其中台灣，左右民進黨能否單獨過半。根據民進黨內部民調，南投蔡培慧、彰化陳秀寳都是五五波激戰，台中現任立委林靜儀、莊競程和接棒黃國書參選的江肇國，選情陷入膠著。

新北拚連任的立委賴品妤、張宏陸陷入激戰，與對手差距非常小；宜蘭縣陳俊宇一度被對手黃錚婷追上，現又微幅領先。高雄新人李柏毅接棒立委劉世芳參選，選情一直拉不開，是民進黨唯一評估在高雄不穩的選區；桃園現任立委黃世杰及鄭運鵬民調也被對手追上，都列入激戰區。

民眾黨區域立委提名11人，目標鎖定在不分區。黨內預估在黨主席柯文哲參選總統帶動下，總席次保守估計有8席以上。

國民黨 民進黨 柯文哲

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