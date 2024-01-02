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趙少康控賴清德關說「比阿扁還不如」賴營：造謠

台灣新聞組／台北2日電
副總統候選人辯論會1日登場，國民黨副總統候選人趙少康於申論階段火力全開，指台灣的風險來源就是民進黨，猛打民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」及貪瀆問題，賴比前總統陳水扁還不如，至少阿扁當立委時，沒聽過有任何貪瀆。(取材自公視YouTube直播)
副總統候選人辯論會1日登場，國民黨副總統候選人趙少康於申論階段火力全開，指台灣的風險來源就是民進黨，猛打民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」及貪瀆問題，賴比前總統陳水扁還不如，至少阿扁當立委時，沒聽過有任何貪瀆。(取材自公視YouTube直播)

國民黨副總統候選人趙少康昨天猛攻民進黨總統候選人賴清德「賴皮寮」爭議及貪瀆議題，趙指賴任立委期間，曾關說精神病科的用藥，賴比前總統陳水扁還不如。趙少康當場宣布辭去中廣董事長，表示副總統的薪水一毛不要，並將官邸拿出來做青年住宅，不僅免費，並由他支付水電費。

趙少康昨火力全開，表示賴皮寮讓二十幾個特勤看守1間非法幽靈房屋，且房產是賴的兒子的。他估算，共20幾人，1年約1200萬（台幣，下同，約39萬美元），4年約4800萬，加上膳食費等費用，起碼7000萬。

趙問賴，這是否為貪瀆，這筆帳怎麼算？「哭500次也沒用」。賴最近還想要正名制憲，正名制憲給台灣帶來危機的時候，賴怎麼應付？

趙更提到，前衛生署藥政處長王惠珀控賴當立委時，關說海燕公司的精神病科用藥。結果王不從，賴就砍其預算，凍結8000萬的預算，不給通過。賴當立委就這樣，賴比阿扁還不如，阿扁至少當立委時，沒有聽過阿扁有任何貪瀆的事情，賴當立委、副總統就這樣，當了總統還得了？

對於趙指控賴關說一事，賴清德競總發言人戴瑋姍回批，趙公然抹黑造謠，根本無中生有，相關內容過去就已被踢爆為錯誤文章。對於賴老家議題，賴多次說明，事實查核中心、鄰居也都出面說話，只有趙依然堅持賴老家是幽靈屋。至於趙提到兩岸關係時，同樣把所有的責任歸咎在台灣，根本就是唱和中國，看見中國就卑躬屈膝。王惠珀則無法取得回應。

民進黨副總統候選人蕭美琴昨提問，8800億元前瞻基礎建設計畫被藍白批撒幣，問藍白副總統候選人趙少康、吳欣盈具體指出，哪些項目不該做？趙少康反批「倒果為因」，預算應先有計畫、才有預算，前瞻卻是「先編預算，再叫地方政府提計畫」，不周延更分配不均；吳欣盈則指「政府應有更嚴謹的財政紀律」。

蕭美琴指出，國民黨曾在立法院杯葛、反對前瞻基礎建設計畫，指其為「錢坑計畫」，柯文哲甚至批評是亂花錢、大撒幣，但面對台灣未來，不論是軌道建設等公共交通建設運輸網升級，或是超前部署、克服氣候變遷的水資源，要求趙、吳提出哪些項目是錢坑，哪些不該做？

趙少康表示，蕭美琴倒果為因說法讓他「瞠目結舌、歎為觀止」。他說，蕭美琴先前說今年用電少，實際上是今年經濟不好；至於8800億前瞻預算為人詬病之處，第一是預算非常大，應先有計畫、再編預算，前瞻計畫卻是先編出預算數，再叫地方政府去提計畫。許多地方政府為要到錢，不得不趕出計畫，卻不周延。

趙少康說，重大財經計畫本應一關一關過，馬政府時代從行政院、經建會、工程會，每一關都有專家把關。民進黨常批國民黨一邊反對前瞻計畫，國民黨縣市卻一邊提計畫爭取，他直言，政府畫了個大餅，「地方政府能不要嗎？」

趙少康也提出分配不均，民進黨執政的縣市大量撒錢，要1塊給10塊，國民黨執政的縣市就盡量的扣，這個不給、那個不給，「你們（民進黨政府）這樣公平嗎？你們好意思嗎」？

對於該議題，吳欣盈則說，民眾黨總統候選人柯文哲認為「政府應該要有更嚴謹的財政紀律」，如此才不會「債留曾孫」，民眾黨拒絕「信貸台灣」。

預算 趙少康 國民黨

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