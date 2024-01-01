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趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

侯友宜倡聯合政府被指「棄柯保侯」？ 趙少康：盼集中選票

記者張睿廷、林銘翰、劉懿萱／台北1日電
國民黨副總統候選人趙少康（中）12月31日前往中和，與國民黨立委候選人張智倫（右）掃街拜票。（記者胡經周／攝影）
國民黨副總統候選人趙少康（中）12月31日前往中和，與國民黨立委候選人張智倫（右）掃街拜票。（記者胡經周／攝影）

國民黨總統候選人侯友宜在辯論會提到要成立聯合政府，並表示民眾黨總統候選人柯文哲將於其中扮演重要角色。國民黨副總統候選人趙少康昨表示，不是說要棄保，而是呼喚柯文哲一同合作，這些話不是現在才講，他與侯友宜之前都曾說過。

趙少康表示，民眾黨有許多優秀人才，柯文哲之前也喊出聯合政府，既然大家有志一同，要推內閣制、聯合政府，政見與方向都是一樣的，這種情況下當然要集中選票，誰最可能勝選、當選便集中力量支持，才有機會下架民進黨，否則僅有嘴巴不斷提聯合政府或內閣制，卻讓選票分散，怎可能達成共同目標、下架民進黨？

不過柯文哲昨天表示，這是國民黨的標準打法，「被騙一次就算了，沒有第二次了啦。」他在歲末年終記者會表示，國民黨打法就是先把他民調做到第三名，然後每天喊話，「過去一個月都是這樣啊！毫不意外！」

被問到柯競辦總幹事黃珊珊在臉書發表「只要3%票數棄保，柯Ｐ便能翻轉險勝」是不是喊棄保？柯直言，「藍的會投白的是因為不要綠當選，白的不會投藍是因為不喜歡藍綠」，白營支持者的票只有「不投、投綠」，「我們沒鼓勵棄保啦，反正科學數據會講話」。

柯文哲說，最近假民調很困擾，「我心裡面非常清楚，再怎麼樣也不是十幾趴，你要做假民調，我就讓你假個徹底。」揚言要讓做假民調的公司從此退出台灣，以後再也不能收錢辦事。要大家「把最後三次的（民調）全部記錄下來，（投票）當天我們再來開獎。」

距離選戰不到兩周，藍白仍主攻民進黨黑金貪腐，但只要民進黨確保藍白無法棄保、「賴蕭配」形同穩當選。侯友宜在選前關鍵時刻，鼓勵柯踏步往前，甚至提起蔣渭水拉柯加入治理團隊，交叉詰問跳過柯，拉攏柯與柯粉用意明顯。

藍白間能否有效棄保，讓在野票數極大化，是這場選舉最受注目的關鍵。當藍白目標一致，都盼政黨輪替，「拉柯打賴」背後的潛台詞就是「棄柯保侯」。只是，柯昨又喊出「被騙一次就算了，沒有第二次了」，讓操作棄保的難度更高。

民眾黨籍新竹市長高虹安昨到新北為立委候選人邱臣遠站台時說，棄保這件事在愈高度智慧選民的選區，是依據大家智慧來判斷投誰，不是依政黨決定，較難由政黨發動，因為選民會自主決定人選。

棄保 民調 柯文哲

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