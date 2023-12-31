我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／亞裔女孩艾桐 意外的美酒人生

警方稱失蹤中國留學生疑去「露營」 在超市購物照片曝光

高端董事會音檔流出「疫苗不能低於700元、一路開綠燈」

台灣新聞組／台北31日電
國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔。（本報資料照片）
國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔。（本報資料照片）

國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔昨天公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔，內容有高端董事長張世忠、總經理陳燦堅等人的對話，提及高端疫苗「不能低於700元（台幣，下同，約23美元）」、超過700元的部分「統統拿到董事會」，並有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。

本報系聯合報報導，廖偉翔說，音檔等資料將提供檢調調查，而從結果來看，高端疫苗採購價格確實超過700元，高端公告的是881元，是否有人發國難財、私相授受？

高端昨天表示，高端是上市櫃公司，絕無外界所稱有分贓的可能，政府對高端也絕無外界所稱「開綠燈」；錄音檔經惡意剪接，將提起刑事告訴及民事損害賠償。

廖偉翔放出三段音檔，第一段與會者提到政府期待疫苗價格700元，會中有人說期待總經理與政府協商，不能低於這個數字，還說「超過700的部分，統統拿到董事會」。

廖偉翔說，第二段有人講到政府補助款4億7300萬，有人轉述指有成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」，難道有人未卜先知？還是有人私相授受？也應追查到底。

廖偉翔指出，第三段錄音有與會者稱，疫苗是保護力60分或90分的問題，假設不太有效，是否把抗原提高就好？「動物都是這樣啊，先做小劑量，不夠再加大劑量。」

對於指控，高端雖否認說法，但對照當時的實際事件，多數都符合錄音檔內的說法。

廖偉翔播放的錄音檔內容提及，政府期待疫苗價格為700元。中央流行疫情指揮中心對於當時的價格三緘其口，後續多位立委在立院積極質詢價格，高端主動公布價格為一劑881元。

第二段內容中有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。當時衛福部食藥署在2021年6月發布訂定COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA）審查標準，允許以「免疫橋接」的方式核發EUA。恰好當時國內疫苗廠面臨「沒有受試者」無法完成三期臨床試驗的窘境，而免疫橋接當時也被詬病是替高端解套，後續在聯亞與高端都爭取EUA的狀況下，僅高端取得EUA。

高端疫苗 EUA 聯亞

上一則

高端合約封存30年 侯友宜：我當選總統來解密比較快

下一則

辯論會後TVBS民調 賴33% 侯30% 柯24%

延伸閱讀

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增

加薩民眾流離失所 世衛憂傳染病威脅日增
台總統辯論會／侯提民進黨十大「失」政 批賴主張台獨 柯已讀不回

台總統辯論會／侯提民進黨十大「失」政 批賴主張台獨 柯已讀不回
住院人數大增 聖荷西爆第3波新冠潮

住院人數大增 聖荷西爆第3波新冠潮
聖他克拉拉縣新冠疫苗接種率低 亞裔僅19%

聖他克拉拉縣新冠疫苗接種率低 亞裔僅19%

熱門新聞

引起這件校園喋血殺人事件的女學生於案發後則被網友們肉搜，動手的男學生IG也被曝光，女學生不滿遭私刑正義，留言回嗆。（截圖自臉書）

台國中生遭刺10刀亡 女學生駁教唆割喉：我又沒有錯

2023-12-28 20:14
遭割喉新北國三生今晨過世，新北檢警今天前往相驗，據了解，死者頸部、左胸、右下背等處，共中10刀，刀刀致命。記者黃子騰／攝影

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

2023-12-27 11:03
30日下午的總統候選人電視辯論，民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）、民眾黨總統候選人柯文哲（右）辯論前合影。（台北市攝影記者聯誼會提供）

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

2023-12-30 18:07
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
美麗島電子報26日公布最新民調，賴蕭配支持度為38.9%，侯康配以29.4%居次，雙方差距9.5個百分點，是近期民調差距最大的一次，柯盈配支持度為17.2%，持續墊底。（圖／美麗島電子報提供）

美麗島民調／賴蕭配拉大差距 領先侯康配9.5個百分點

2023-12-25 21:09
民眾黨副總統候選人吳欣盈（中）出席電視辯論會，表示「來給主席加油」。記者許正宏／攝影

被拍到辯論會台下睡著 吳欣盈：感冒帶孩子沒辦法

2023-12-30 09:59

超人氣

更多 >
17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信

17歲中國交換生疑在美遭綁架 國內父母收恐怖勒索信
因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生

因王祖賢離婚28年 謝玲玲為99歲「永遠的婆婆」慶生
初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城

初中生墜樓死引發萬民抗議 河南寧陵封城
電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤

電視辯論打分數 游梓翔：侯友宜大得分 賴清德「踩雷自爆」災難級失誤
上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬

上海餐飲「小白」砸80萬開麵店 6天倒閉賠60萬