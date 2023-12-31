高端董事會音檔流出「疫苗不能低於700元、一路開綠燈」

國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔公布高端疫苗董事會及審計會流出的三份現場錄音檔。（本報資料照片）

國民黨台中第四選區立委候選人廖偉翔昨天公布高端疫苗 董事會及審計會流出的三份現場錄音檔，內容有高端董事長張世忠、總經理陳燦堅等人的對話，提及高端疫苗「不能低於700元（台幣，下同，約23美元）」、超過700元的部分「統統拿到董事會」，並有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。

本報系聯合報報導，廖偉翔說，音檔等資料將提供檢調調查，而從結果來看，高端疫苗採購價格確實超過700元，高端公告的是881元，是否有人發國難財、私相授受？

高端昨天表示，高端是上市櫃公司，絕無外界所稱有分贓的可能，政府對高端也絕無外界所稱「開綠燈」；錄音檔經惡意剪接，將提起刑事告訴及民事損害賠償。

廖偉翔放出三段音檔，第一段與會者提到政府期待疫苗價格700元，會中有人說期待總經理與政府協商，不能低於這個數字，還說「超過700的部分，統統拿到董事會」。

廖偉翔說，第二段有人講到政府補助款4億7300萬，有人轉述指有成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」，難道有人未卜先知？還是有人私相授受？也應追查到底。

廖偉翔指出，第三段錄音有與會者稱，疫苗是保護力60分或90分的問題，假設不太有效，是否把抗原提高就好？「動物都是這樣啊，先做小劑量，不夠再加大劑量。」

對於指控，高端雖否認說法，但對照當時的實際事件，多數都符合錄音檔內的說法。

廖偉翔播放的錄音檔內容提及，政府期待疫苗價格為700元。中央流行疫情指揮中心對於當時的價格三緘其口，後續多位立委在立院積極質詢價格，高端主動公布價格為一劑881元。

第二段內容中有人轉述成大醫師說政府「穩過的，一路開綠燈」。當時衛福部食藥署在2021年6月發布訂定COVID-19疫苗緊急使用授權（EUA ）審查標準，允許以「免疫橋接」的方式核發EUA。恰好當時國內疫苗廠面臨「沒有受試者」無法完成三期臨床試驗的窘境，而免疫橋接當時也被詬病是替高端解套，後續在聯亞 與高端都爭取EUA的狀況下，僅高端取得EUA。