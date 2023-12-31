辯論會後TVBS民調 賴33% 侯30% 柯24%

總統候選人的支持度方面，調查結果顯示，在有投票意願的選民中，民進黨賴蕭配支持度為33%，較12月28日調查減少4個百分點，國民黨侯康配支持度也下滑3個百分點至30%，賴蕭配小幅領先侯康配3個百分點，而柯盈配支持度則提高2個百分點，為24%，另外，表示未決定的比例增為13%。（圖：TVBS民調中心提供）

2024年總統大選唯一的一場電視辯論會落幕，TVBS民調中心昨天公布「總統辯論後，2024總統大選支持度調查」，賴蕭配 以33%的支持度居於領先，侯康配 30%，柯盈配則是24%。學者分析，三人都沒有「驚喜」，賴清德 還陷入「中華民國作為護國神山是促進和平還是災難」論述失言風暴。

TVBS民調中心最新調查結果顯示，候選人辯論會的表現上，33%有看電視辯論的民眾認為賴清德的表現最好，認為是侯友宜表現最好24%，也有24%認為柯文哲表現最好，另外19%沒有表示意見。

針對總統候選人支持度調查，結果顯示，32%民眾表示有收看或收聽這次的電視辯論會，68%沒有收看，以台灣地區20歲以上人口估計，約有625萬人收看或收聽電視辯論會。

在總統候選人的支持度方面，調查結果顯示，在有投票意願的選民中，民進黨賴蕭配支持度為33%，較12月28日調查減少4個百分點，國民黨侯康配支持度也下滑3個百分點至30%，賴蕭配小幅領先侯康配3個百分點；而柯盈配支持度則提高2個百分點，為24%。

另外，表示未決定的比率增為13%，辯論會後部分民眾態度轉為觀望。

總統辯論結束後，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，賴清德表現失常，還陷入「中華民國作為護國神山是促進和平還是災難」論述失言風暴。

東海大學政治系教授邱師儀則認為，賴清德不看稿，台風和政策論述較穩健，侯友宜則略顯內容不足，三人都沒有「驚喜」，在沒有外部大事件影響下，應不會影響選情太多。

32%民眾表示有收看或收聽這次的電視辯論會，68%沒有收看，以台灣地區20歲以上人口估計，約有625萬人收看或收聽電視辯論會。（圖：TVBS民調中心提供） 投票意願方面，有82%民眾表示會去投票（一定會61%，可能會21%），5%不一定，13%表示不會去投票，民眾表示會去投票比例較上次調查的85%低。若以2020年總統選舉的民調結果與實際投票率推估，這次總統選舉投票率預估為73%，略低於2020年總統大選實際投票率（75%）。（圖：TVBS民調中心提供）

學者點評：辯論沒驚喜 賴自陷風暴

鈕則勳表示，賴清德還是在打「抗中抹紅」牌，除出現明顯的語病、口誤失言，賴又提出「兩岸互不隸屬就是台獨」論述，是針對台獨明顯「偷換概念」，既無法拓票到中間選民、美方可能也不滿意，另方面賴連務實台獨都改自稱為務實工作者，深綠獨派也不一定埋單。

鈕則勳說，侯友宜進攻綠營政策失當和賴老家議題有火力，也反制澄清凱旋苑事件，且例如侯說政治改革，整場似乎都有和柯文哲「藍白」合圍攻綠氛圍，柯則是攻擊炮火凌厲，但有些論述亮點仍要看稿。

鈕則勳表示，辯論議題攻防外仍多談兩岸、統獨，民眾不一定有感，民眾最想聽的是民生議題，但沒有一位候選人能藉由辯論建構總統架式與格局。

邱師儀則指出，不管是美中台關係、統獨、廢死、核能或爭議議題，三人昨天的論述表現都沒意外，也沒特別驚奇，且過去台灣史上，總統辯論幾乎不太造成太大選情影響，鞏固原有支持群的效應較多。

邱師儀說，選舉不到最後都不一定，但若沒有像過去周子瑜事件、反送中及「兩顆子彈」等。他預估辯論完也大致維持現狀，綠藍相差不到一百萬票，國會三黨不過半的態勢。