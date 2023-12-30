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台總統辯論會／國民黨黨產如何處置？侯友宜承諾：當選總統「黨產歸零」

記者劉宛琳／台北即時報導
總統候選人電視辯論會30日下午在公視舉辦，國民黨總統候選人侯友宜（圖）第二位抵達現場。（記者許正宏／攝影）
總統候選人電視辯論會30日下午在公視舉辦，國民黨總統候選人侯友宜（圖）第二位抵達現場。（記者許正宏／攝影）

針對國民黨黨產該如何處置，國民黨總統候選人侯友宜30日在總統辯論案表示，民進黨用轉型正義處理國民黨的黨產，他不反對，該怎樣就怎樣；但是未來他承諾，他當選「黨產歸零」，徹底解決黨產的問題，這才是對的。

民眾黨總統候選人柯文哲在交叉詰問時詢問民進黨總統賴清德卡管案和高端案，並同時詢問侯友宜，黃國昌在12月初記者會所公布的賴皮寮空照圖，新北市府早就有了為什麼不拿出來，「你是要養案，還是藍綠要互相掩護？」不過侯友宜未回答賴清德老家提問，反而批卡管案並談及國民黨黨產。

侯友宜說，卡管案最重要的是政府干涉學術自由，這很不應該，搞到現在大家對這個事都耿耿於懷。不只如此，政府還成立促轉會，他第一次出來選舉時促轉會變東廠，每天抹黑他，還要訂「除垢法」針對他，說現在不操作等何時；還有NCC，聽他的就上台不聽他的就下台。

對於高端弊端，侯友宜反問賴清德，去問問人民，高端辦完了嗎？合約還封存30年，是包庇還是怎樣？現在就可以解密了，還是他當總統後來解密比較快一點？不用黨賴清德當副總統時公開。

侯友宜 賴清德 國民黨

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