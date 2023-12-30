台總統辯論會／國民黨黨產如何處置？侯友宜承諾：當選總統「黨產歸零」

總統候選人電視辯論會30日下午在公視舉辦，國民黨總統候選人侯友宜（圖）第二位抵達現場。（記者許正宏／攝影）

針對國民黨 黨產該如何處置，國民黨總統候選人侯友宜 30日在總統辯論案表示，民進黨用轉型正義處理國民黨的黨產，他不反對，該怎樣就怎樣；但是未來他承諾，他當選「黨產歸零」，徹底解決黨產的問題，這才是對的。

民眾黨總統候選人柯文哲在交叉詰問時詢問民進黨總統賴清德 卡管案和高端案，並同時詢問侯友宜，黃國昌在12月初記者會所公布的賴皮寮空照圖，新北市府早就有了為什麼不拿出來，「你是要養案，還是藍綠要互相掩護？」不過侯友宜未回答賴清德老家提問，反而批卡管案並談及國民黨黨產。

侯友宜說，卡管案最重要的是政府干涉學術自由，這很不應該，搞到現在大家對這個事都耿耿於懷。不只如此，政府還成立促轉會，他第一次出來選舉時促轉會變東廠，每天抹黑他，還要訂「除垢法」針對他，說現在不操作等何時；還有NCC，聽他的就上台不聽他的就下台。

對於高端弊端，侯友宜反問賴清德，去問問人民，高端辦完了嗎？合約還封存30年，是包庇還是怎樣？現在就可以解密了，還是他當總統後來解密比較快一點？不用黨賴清德當副總統時公開。