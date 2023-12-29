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一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

藍白合分手是對還是錯？柯文哲點出「1見解」：畢竟DNA不同

記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲。（記者潘俊宏／攝影）

2024年總統大選剩下15天，民眾黨總統候選人柯文哲29日接受本報系聯合報專訪，當過兩屆台北市長的柯文哲說，「我現在已經不叫素人了，是沒有變老千啦」。柯文哲說，對他來說，統獨都不是問題，他在意的是柯文哲在台灣歷史上扮演什麼樣的角色。

藍白合分手對或錯？柯文哲堅定的說「對，畢竟DNA不同」，重申選民結構不同，侯柯配不會贏，柯侯配才會贏；因為藍的會投白的，但白的不會投藍的。外界擔心民眾黨會泡沫化，柯文哲倒是很有自信的說，不會，因為是新品種。

柯文哲解釋，以前只有藍綠兩極，所以會棄保，現在有第三勢力，一定不會棄保；公開喊話請大家把民調寫出來，明年1月13日投票後來亮牌。這也是傳統媒體和自媒體影響力的實驗政治。

柯文哲認為，2024年總統選舉是一場公民選舉，看造勢場合上支持者的表情就知道，和藍綠動員的支持群眾都不同；從政後最大的改變，他認為是「不亂講話」坦言這幾年很少失言了，「我現在失言都是要人家很用力的栽贓」。

柯文哲直言，當前的台灣政治沒有建立認錯的文化。若他當選，第一天會組織聯合內閣，「內閣藍圖有了？」他笑回，當然有，只是我不能告訴你。柯文哲說，他當年進台北市政府只有兩個人，現在八年了，外界每次都說他沒有團隊，但「全天下都是人才，看你要不要用而已。」

民眾黨總統候選人柯文哲。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨總統候選人柯文哲。（記者潘俊宏／攝影）

柯文哲 棄保 投票

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