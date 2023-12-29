連戰籲挺侯康政黨輪替 王金平：賴蕭民調破4成 參考就好

前副總統連戰（左二）28日發布公開信，呼籲大家支持侯康配，共同實現政黨輪替的美好願景。（取材自侯友宜臉書）

2024總統大選倒數，前副總統連戰昨日發出公開信，強調台灣人民給了民進黨再一次八年的執政機會，但民進黨回報給台灣社會的卻是清算鬥爭不斷，各行各業缺工，各種物資不是欠缺就是上漲。連戰也指出，錯誤的能源政策，偏執的抗中謀獨讓台海局勢緊張，加上民進黨要員及派系的貪腐事件頻傳，難怪民意要求下架民進黨的聲音居高不下。

連戰說，儘管已進入白髮蒼蒼的耄耋之年，他還是心繫台灣人民的安全與福祉，希望盡一份微薄但堅定的力量，誠懇拜託大家務必在明年1月13日踴躍投票支持侯康配 ，強調只有國民黨總統候選人侯友宜 、副總統候選人趙少康，才能共同實現政黨輪替的美好願景。

連戰表示，應該清楚地認識到兩岸和平的重要性，青年應該是在職場上奮鬥打拚，而不是為了台獨上戰場。兩岸最需要的是貨機與客機，帶著交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密布。因此，要能讓兩岸重回和平發展的道路，大家才能安心放心，安居樂業，在三組候選人中，唯有侯友宜與趙少康可以帶領國家走上正確的發展道路。

美麗島最新民調指出，賴蕭配突破四成支持率，跟侯康配差距拉大，立法院前院長王金平 說，那是參考、參考，實際要看基層、地方，大家的激起的熱度如何，現在侯康配支持熱度越來越高，「看這個比較準啦」，剩下都是參考，人家要幹什麼也不知道，只看其中一個，做民調都要做至少20個。

王金平表示，目前是接近的狀態，最後勝負是動員成效決定，他覺得要支持侯康配的狀況越來越熱絡。

媒體詢問，傳出黨內民調交叉分析，侯友宜在新北贏不到5個百分點，王金平表示，應該沒問題，新北的5個百分點也不少，何況現在積極動員會再提升，桃園、台北也很好。

王金平認為，南部輸得有限，會比以往減少非常多，像屏東、高雄、台南，嘉義是侯友宜的故鄉，也都熱起來了，鄉親有共同認知，家鄉要出一位總統，那大家情緒會很高昂熱絡，會團結支持，南部的票不會像想像中會輸那麼多，反而北部贏得也比想像中多一點，應該沒問題。

王金平表示，因為三腳督，所以不能用選市長的時候來看，差額比例會呈現出來，新北應該不只贏5個分點，會更多，到開票那天會知道，南部輸更少，北部有累積不少票數，那侯友宜過關也是樂觀的。