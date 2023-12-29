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新聞評論／胡亂拾取歷史碎片 綠白竟蹭蔣經國

聯合報社論

選戰進入短兵交接時刻，令人驚奇的現象之一，是賴清德和柯文哲爭相蹭起故總統蔣經國。賴清德在政見會上說，蔣經國走的是「落地生根」路線，放棄落葉歸根；而國民黨接受九二共識，死抱一中神主牌，這對得起蔣經國嗎？柯文哲日前聲稱自己作風最像蔣經國，近日又批國民黨失去當年蔣經國打房的氣魄，說人民還在懷念蔣經國，表示台灣根本沒進步。

這些此起彼落的「蔣經國」呼喚，原因無他，映照的正是現實政治中人民對「廉能政府不再」的失落。柯文哲蹭蔣經國也就算了，那是他個人風格問題；但民進黨面對自己的貪腐無能、民怨四起，卻好意思把國民黨最強的「盾」拿來當成自己的「劍」耍，以為這樣就能贏？更可笑的是，前閣揆蘇貞昌助選還加碼批評，國民黨這麼「傾中」，蔣經國如果還在世，一定被活活氣死。綠營人士憑著舌頭靈巧，就能把黑的說成白的嗎？

民進黨大打「經國牌」，其實只凸顯他們黔驢技窮。從賴清德、蘇貞昌等人的言詞可看出，他們隨便拾取一點歷史的碎片，就想要為自己鑲金；這除了不誠實、意圖愚民，更是淺薄。例如，賴清德以蔣經國推動十大建設、大量起用台籍人士及自稱「我是台灣人」等，斷定蔣經國選擇「落地生根」而放棄落葉歸根；此一看法，只凸顯賴清德是個狹隘的「台灣民族主義者」，因為他完全忽略了蔣經國致力經濟建設、族群融和及民主改革的全盤努力。

作為一個台灣民族主義者，賴清德時不時高喊「愛台」和「反中」口號，就以為自己多麼英勇威武。至於人民對戰爭的恐懼，台商或農漁民受到的打壓、台灣經濟的榮枯，對他而言，一概不重要。相對而言，像蔣經國這樣器識恢宏的領導人，更在意的是國家發展及經濟建設的全盤布局，如何重用卓越廉能的政務官，並確保文官吏治清明，透過腳踏實地的治理讓民間的活力充分釋放，不論這裡是不是自己的家鄉。

更可笑的是，賴清德、蘇貞昌還把蔣經國固著在「反共」的年代，意圖藉此譴責國民黨「不肖」；他們難道忘了時代在變遷嗎？事實上，蔣經國在其晚年宣布解嚴，隨即開放老兵和民眾「返鄉探親」，這是基於人權與親情考量；也因為預見了兩岸和平的大勢，國民黨後來又有三通的開放。凡此種種，都需要兼顧對民情、對世界及兩岸局勢推移的合理回應。當年蔣經國說出「我是台灣人」，表達他對台灣的認同；別忘了，下面還有一句「我也是中國人」。民進黨能截頭去尾，說蔣經國否定兩岸血緣關係嗎？

守護台灣，必須拿出具體行動誠懇落實。而不是嘴巴上把台灣喊得珍貴無比，私底下卻做著斲傷台灣體質和民生樂利的事，甚至以「愛台」為幌子，拚命滿足一人一黨的荷包。在過世35年後，蔣經國仍能受到台灣人民的懷念，並成為評價最高的總統，關鍵在於他的親民、清廉、遠見與魄力，缺一不可。賴清德抓著幾根雞毛胡亂蹭蔣，比起柯文哲自比耶穌會還可笑！

當綠、白兩黨拚命蹭蔣經國，國民黨當然也沒忘記己黨的典範。侯友宜10月間參加和立委的誓師大會，即明白宣示，明年1月13投票日正是蔣經國先生逝世紀念日，大家要在那天選出讓台灣重新起飛、守護中華民國安全的人。蔣經國此刻成為風潮對選民有莫大的提醒作用：台灣經濟起飛、民主奠基、廉能政治、甚至台積電創立都在那個時代底定，如今國家卻節節倒退，民眾切勿再選錯人！

蔣經國 賴清德 國民黨

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跌破淹水線 19校註冊率不到6成

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