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秀陳年剪報佐證 前南縣長蘇煥智：賴清德老家非現址

記者蔡晉宇、侯俐安、劉懿萱、李成蔭、江良誠／台北28日電
蘇煥智27日在臉書出示一張剪報指出，文內寫明賴清德老家的地址是中幅路31號之2，而不是現在大家在講的位於84號的違建。（取材自蘇煥智臉書）
蘇煥智27日在臉書出示一張剪報指出，文內寫明賴清德老家的地址是中幅路31號之2，而不是現在大家在講的位於84號的違建。（取材自蘇煥智臉書）

前台南縣長蘇煥智表示，民進黨總統候選人賴清德2007年母喪時，喪宅地點並非萬里現址；賴清德競總回應，賴媽媽辭世時，就停靈在老家，宗族親友都來此弔唁捻香。蘇煥智昨天再度表示，他沒有說謊，台灣什麼時候變成一個不能說實話的社會，不但不能說實話，還要幫違法的人粉飾太平，這就是台灣價值嗎？

蘇煥智昨天在臉書出示一張剪報指出，上面寫得清清楚楚的，賴清德老家的地址是中幅路31號之2，而不是現在大家在講的位於84號的違建。且在賴清德的新聞一出來時，前台南縣副縣長顏純左打電話來也問，「我記得我們當年去上香的老家，好像不是那間啊？」就真的不是。看到曾經支持的民進黨及同志，為了選舉只想用謊言欺騙人民，實在無比痛心。

蘇煥智指出，很多朋友都在許多媒體上看到他指責賴清德說謊的報導，除了在臉書粉專上有許多人跑來謾罵外，私訊來駡的人也不少，還有打來辦公室罵的也很多。蘇說，如果他是一個為了利益和權力就會選擇不說真話的人，那麼現在應該還在民進黨裡。

民進黨發言人卓冠廷表示，賴清德老家門牌號碼不同，是因為新北市曾將門牌重新編排；新北市府的門牌查詢系統，證明賴清德老家在1971年以前就是中福路31號之2，1971年門牌整編維持中福路31號之2，直到2010年新北市升格，編定為中福路84號。

賴清德老家爭議延燒，新北市工務局比對谷歌地圖定位座標等資訊，並確認建物結構型式現況，認定賴老家是利用鄰房旁邊空地新建，絕非區域計畫法發布前就存在的工寮。針對民進黨質疑新北市府航測圖造假賴宅定位，新北市副市長劉和然表示，這是誣陷公務員。

卓冠廷說，衛星圖座標定位點套用不同時間會有偏差，新北市地政局、工務局輔選侯友宜，不惜造謠抹黑，處心積慮想要證明「賴老宅不存在」。

新北市府表示，與其花時間對市府公務員潑髒水，不如趕緊請賴清德依程序檢具相關證明文件資料，申請合法房屋認定，工務局會秉公受理。

賴清德 民進黨 臉書

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