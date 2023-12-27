綠批新北市府賴清德老家空照圖造假 藍委：來自中央

圖為賴清德老家現況。（記者黃義書／攝影）

綠營對於民進黨 總統候選人賴清德 萬里老家違建爭議，展開防守反擊。民進黨發言人張志豪昨表示，請假中的新北市長侯友宜 黑手依舊操控市府，從地政局長汪禮國抹黑造謠賴清德老家如幽靈房屋，到工務局圖測造假，新北市府已淪為侯友宜競總，逼公務員當政治打手。

對於侯友宜妻子任美鈴持有的文大凱旋苑，民進黨總統候選人賴清德競選辦公室昨天也批評侯友宜是「雙面包租公」，並三問侯友宜：凱旋苑每年收租多少？每年繳多少稅？為何不敢公布租約？要求侯出面說清，不要一邊喊居住正義，一邊大漲租金不公不義。

新北市工務局日前公開發聲明，以Google map、國土測繪中心等資訊，證明賴清德老家1979年不存在，2004年房子才出現，不是既存建物，是新建築，以此判定為違建。

民進黨發言人卓冠廷表示，戶政系統上記錄清楚，1971年8月25日，中福31號之二拆成兩個門牌為中福84號及85號。

卓冠廷表示，根據「農業部林業及自然保育署航測及遙測分署」1974年到去年的空照圖，詳細比對後發現新北市府混淆了資訊，地政局和工務局僅憑1984年的空照圖，有清楚拍到85號翻修建物，卻忽略84號位置建物的頹傾，導致屋頂影像不清楚，加上鄰居證詞，賴的老家屋頂曾被颱風吹壞，新北市政府不該逕自認定84號賴的老家不存在。

卓冠廷指出，從關鍵的1979年航測圖看，賴清德老家是包含84號、85號，但工務局提供媒體的1979年空拍圖裡，整個礦區的房屋套繪定位卻往左下飄移，直接把84號定位到樹林。1986年和2005年的空照圖，有1.1倍比例誤差，如此低級錯誤，是否背後有長官指使，將公務員變成鬥爭工具。

對此，國民黨立委林為洲昨天說，新北市地政局前後出示的空照圖，都是中央主管資料。新北市府也回擊，工務局圖資判讀時採用絕對值的「座標」進行比對，並非採可能會產生誤差的比例尺，事實只有一個，賴的老家44年前是一片樹林，定位點上沒有任何建築物，請有心人士不要靠一張嘴造謠，抹煞專業。