黑白集／司法養案介選？郭台銘齒寒嗎

涉嫌行賄協助郭台銘（圖）的競選連署，屏東縣議長周典論在歸隊藍營後隨即被收押，屏東地檢被疑「養案介選」。（本報資料照片）

屏東縣議長周典論被收押，理由是涉嫌行賄協助郭台銘 的競選連署。與郭董有關的不法連署案逾20起，一個半月來陸續起訴；唯獨屏東地檢耐心「養案」，留到選前放大絕。時機不早不晚，恰挑在周家歸隊藍營時。

屏檢10月根據一名社區幹部和十份連署書，悠悠追到周典論之姪潮州鎮長周品全。收押月餘後，更選在日前凌晨搜索周典論住所等地。23日周家父女夜奔凱道為「侯康配 」站台，返家不到30小時，屏檢和法院風風火火逮人。果然「邏卒四出，天下騷然」，震動地方選情。

周典論與賴營大將潘孟安交好，潘縣府和周議長府會和諧多年。周典論先前力挺郭台銘，藍營整合受阻，讓賴清德 「躺著選」大半年，潘孟安接班人也志在必得屏南立委。怎料，郭董最後退選要成全政黨輪替，藍營地方迅速歸隊，屏東則傳出「反潘氏天下」，死忠鐵綠公然叛變。

屏東非綠大團結，司法立馬伸出鐵爪，難怪地方高喊政治迫害。看看隔鄰高雄，民進黨市黨部執委、小英之友會組長等人行賄連署，檢方都未向上追辦藏鏡人。司法辦藍不辦綠，「東廠介選」比中共介選還犀利。

司法養案是查賄或介選，宣稱「人退志不退」的郭台銘，心裡應有數。當割喉刀伸向脖頸，郭董感受到涼意了嗎？「唇亡齒寒」古訓，請三思！