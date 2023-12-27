侯：打詐如水漂 柯：抄襲照升官 賴：侯當選黑金回朝

第二場總統候選人電視政見會26日登場，民眾黨柯文哲批評綠營執政，指新竹市前市長林智堅論文抄襲，照樣升官，這是品德教育最差示範。（記者曾吉松／攝影）

總統候選人第二場政見會，國民黨總統候選人侯友宜 昨天批評民進黨 執政，台灣成為「詐騙之島」，成立「打詐國家隊」卻愈打愈多，政府編列台幣27億元（約8719萬美元）打詐經費變打水漂，這是台灣之恥。民眾黨總統候選人柯文哲也批評，新竹市前市長林智堅論文抄襲案，民進黨「全黨挺一人」，其他抄襲的人一樣升官，這是品德教育最差示範。

柯文哲昨天先端出教育政見，並指民進黨執政下教育最大問題，就是意識形態介入教育太深，政治力公然介入大學自治；因為政治，「卡管」讓台大兩年沒有校長，還搞掉三個教育部長；而論文抄襲在國外是要下台的，民進黨卻全黨挺一人，公然跟台灣大學對打，其他涉嫌抄襲的人一樣升官，若無其事。

侯友宜說，詐騙是國安問題，民進黨立委竟跟詐欺集團黏一起，長期接受im.B詐騙集團的贊助，發言人更說只是個「小東西、小事情」；當人民錢被騙走，甚至騙到都快要去自殺時，這個叫做小事情？要怎麼把國家交給這樣的人？侯友宜主張騙得愈多、關得愈久，管控不明金流、地下匯兌，部會要有專責並整合。

民進黨總統候選人賴清德反擊，稱「國民黨給台灣社會帶來三大禍害」，包括擁抱一中原則、黑金，以及為取得政權，不擇手段。賴批評侯友宜在政治上是個門外漢，其提出來的政見或論述，都是前總統馬英九 為首等人主張，支持侯友宜等於支持馬英九這些人；侯友宜當選，等於一中勢力復辟、等於黑金王朝班師回朝，對台灣、對國家未來的發展絕對不利。

另一方面，民眾黨立委陳琬惠昨天爆料，打詐中心主任謝在富從9月19日起至12月31日，請長假142天。