會後受訪批賴清德抹紅抹黑 侯友宜再比「喜樂」手勢：選舉要團結台灣

國民黨總統候選人侯友宜以雙手比出「喜樂」手勢，代表「你好，我好，大家都好」。（記者曾吉松／攝影）

民進黨總統候選人賴清德 26日在政見會中猛攻國民黨 ，指國民黨帶給社會三大禍害，除了擁抱一個中國原則、黑金，支持國民黨總統候選人侯友宜 等於支持馬英九。侯友宜在會後受訪時反擊，賴清德在政見發表中花了一半的時間操作抹紅、抹黑，是他最沒辦法接受的，選舉過程對事不對人，不需要用栽贓、抹黑方式，更不需要意識形態操作。

賴清德26日在政見發表會表示，國民黨帶給社會三大禍害，除了擁抱一個中國原則、黑金，另一個是為取得政權不擇手段。他也說，國民黨總統候選人侯友宜像局外人，是政治門外漢，政策跟論述都是前總統馬英九這些人的主張，所以支持侯友宜等於支持馬英九這些人，侯友宜當選，等於一中勢力復辟，等於黑金王朝班師回朝。

侯友宜說，他今天在政見發表中，提出治安、農業、婦女三政見，這三個議題也是台灣人民最關心的，尤其治安是他的專業，大家期待社會安定、人民安心、治安穩定。農業應改變產業生態、生活、生產，能提升規畫。婦幼則以改善照顧方面，他提出完整的政見，對婦女的保障、幼兒的照顧。

侯友宜說，賴清德在第三輪發表中，花了一半的時間操作抹黑、抹紅，這是他最不能接受的，他是南部孩子，一生效忠國家，61歲才選舉。他認為，選舉的過程是對事不對人，不需要用栽贓、抹黑方式，更不需要以意識形態操作。