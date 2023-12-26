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台總統政見發表／賴清德：支持「政治門外漢」侯友宜 等於支持馬英九

記者丘采薇／台北26日電
第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場在中視舉行，民進黨總統候選人賴清德抵達會場。(記者曾吉松／攝影)
第16屆總統副總統選舉，總統候選人電視政見發表會第二場在中視舉行，民進黨總統候選人賴清德抵達會場。(記者曾吉松／攝影)

民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會表示，國民黨帶給社會三大禍害，除了擁抱一個中國原則、黑金，另一個是為取得政權不擇手段。他也說，國民黨總統候選人侯友宜像局外人，是政治門外漢，政策跟論述都是前總統馬英九這些人的主張，所以支持侯友宜等於支持馬英九這些人，侯友宜當選，等於一中勢力復辟，等於黑金王朝班師回朝。

談到國民黨為取得政權不擇手段，賴清德說，第一個手法就是賄選，過去官商勾結，現在國民黨被司法判刑賄選確定在案的人比比皆是，錢從哪裡來？有人說錢從中國來，希望司法單位也能查一查，第二手法是用扭曲造謠抹黑攻擊的方式想要贏得選舉，可以從Linbay好油結合國民黨黨工許哲賓可以看出來，由此可知國民黨網軍養在中央黨部，創造假消息，扭曲事實，攻擊對手，攻擊政府。

賴清德說，第三個手法是挾中國外力以自重，台灣每次大選，中國一定介入，希望扶持親中政權，因為用買的、用騙的比用搶的容易，這次更加嚴重，無論是用「戰爭與和平」大外宣，或國民黨副總統候選人趙少康說賴清德是和平的恐怖份子，貼戰爭標籤，或利用ECFA以商逼政，統統是國民黨的手段，無非是想要取得政權。

賴清德說，請侯友宜說明，為什麼國民黨副主席夏立言出訪中國，隔天中國商務部就公布調查，對ECFA就採取行動，有沒有裡應外合，國民黨有沒有想要借用中國的力量來取得政權。

賴清德說，「侯市長像局外人，是政治門外漢」，政策跟論述都是馬英九這些人的主張，所以支持侯友宜等於支持馬英九這些人，侯友宜當選，等於一中勢力復辟，等於黑金王朝班師回朝，對台灣及對國家發展絕對不利，希望大家支持長期以來跟大家一起打拚的民進黨，過去共同為民主打拚，未來共同為和平奮鬥。

國民黨 賴清德 侯友宜

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