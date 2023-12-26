我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關乎民生 6項加州新法明年生效 最低時薪漲至16元

烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口

助郭台銘連署涉賄選案 屏縣議長遭收押

台灣新聞組／屏東26日電
國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。(本報資料照)
國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。(本報資料照)

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，他的住處、公館及議會辦公室於昨日遭檢調持搜索票搜索，同日晚上遭帶至調查局南機站調查後，再轉到往屏東地檢署複訊。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，昨晚間向屏東地院聲請羈押禁見，於今凌晨1點左右獲准。

鴻海創辦人郭台銘今年9月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署10月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方昨日持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南機站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊，檢方深夜訊問周孟蓉後以台幣50萬元交保，議長周典論則於今凌晨1點左右向法院聲押獲准，

周典論剛歸隊公開支持國民黨「侯康」配，檢調搜索震撼屏東政壇。無黨籍副議長盧文瑞直批是「政治迫害」。

他說周為台灣支持郭台銘，郭不選後轉而支持國民黨總統候選人侯友宜，「難道我們要穿賴蕭配的衣服才沒有事？」尤其，清晨六點半到議長家搜索，議長都還沒起床，「這個有這麼嚴重嗎？太過惡質。」不排除動員議會發動抗爭。

周典論次女、屏東市長周佳琪說，昨早才得知父親遭調查局人員約談，「這是司法過程，相信司法會還給我們一個清白」，感謝各界關心。

周孟蓉（中，白色背心）25日晚間移送檢方複訊。(記者張已亷╱攝影)
周孟蓉（中，白色背心）25日晚間移送檢方複訊。(記者張已亷╱攝影)

郭台銘 國民黨 罷免

上一則

揪團赴陸助選 首案反滲透法起訴

下一則

藍綠白搶青年票 賴清德活在蔡英文陰影下

延伸閱讀

柯文哲「拉韓打侯」藍委：與其蹭韓國瑜 不如走自己路

柯文哲「拉韓打侯」藍委：與其蹭韓國瑜 不如走自己路
涉違法幫郭台銘連署 國民黨縣議長收押、女兒交保

涉違法幫郭台銘連署 國民黨縣議長收押、女兒交保
白搶韓粉 趙：分清冒牌貨 侯：柯應尊重韓國瑜選擇

白搶韓粉 趙：分清冒牌貨 侯：柯應尊重韓國瑜選擇
藍營整合只差臨門一腳 學者：東風在郭台銘

藍營整合只差臨門一腳 學者：東風在郭台銘

熱門新聞

總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18
中經院區域發展研究中心主任劉大年。本報資料照片

中國中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這樣分析

2023-12-21 15:47
示意圖。記者曾原信／攝影

「得青年得天下」台首投族不滿2高1低 6成「一定會投票」

2023-12-25 15:04
國民黨副總統候選人趙少康（前）日前到政治大學，參加「政治進入大學2.0 青年與副總統候選人座談 」，說明參選副總統理念並接受現場學生提問。記者胡經周／攝影

73歲的他受年輕人歡迎…賴蕭配被揭硬傷：綠營頭痛了

2023-12-18 13:12
美麗島民調12月份國政民調指出，柯文哲仍扮關鍵少數，左右賴清德或侯友宜領先地位。（本報系資料照）

台灣大選最新民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

2023-12-22 22:16

超人氣

更多 >
香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…

香港開唱遇內地粉絲要求「講國語」 張學友霸氣回應3個字…
紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿
2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元
浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志
這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢