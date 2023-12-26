助郭台銘連署涉賄選案 屏縣議長遭收押

國民黨屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘總統連署，遭檢調帶回訊問。(本報資料照)

國民黨 屏東縣議長周典論因涉嫌違法協助鴻海創辦人郭台銘 總統連署，他的住處、公館及議會辦公室於昨日遭檢調持搜索票搜索，同日晚上遭帶至調查局南機站調查後，再轉到往屏東地檢署複訊。檢方訊後認為周典論涉嫌違反總統副總統選舉罷免 法第87條第1項第2款連署行賄罪嫌重大，昨晚間向屏東地院聲請羈押禁見，於今凌晨1點左右獲准。

鴻海創辦人郭台銘今年9月以獨立參選人方式在全台設立總統選舉連署站，屏東地檢署10月接獲檢舉，潮州鎮有人涉嫌花錢買個資，全案繼潮州鎮長周品全遭收押後，向上延燒偵辦，檢方昨日持搜索票到議長周典論新園鄉住處等地搜索，將周典論與他的三女周孟蓉帶回調查局南機站調查，晚間依涉嫌違反總統副總統選舉罷免法移送屏東地檢署複訊，檢方深夜訊問周孟蓉後以台幣50萬元交保，議長周典論則於今凌晨1點左右向法院聲押獲准，

周典論剛歸隊公開支持國民黨「侯康」配，檢調搜索震撼屏東政壇。無黨籍副議長盧文瑞直批是「政治迫害」。

他說周為台灣支持郭台銘，郭不選後轉而支持國民黨總統候選人侯友宜，「難道我們要穿賴蕭配的衣服才沒有事？」尤其，清晨六點半到議長家搜索，議長都還沒起床，「這個有這麼嚴重嗎？太過惡質。」不排除動員議會發動抗爭。