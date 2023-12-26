白控賴競總總幹事潘孟安 放水能源公司

民眾黨昨舉行記者會，不分區立委候選人黃國昌提出聯合再生在官商勾結下，違法放水的最新證據。(記者林伯東／攝影)

民眾黨續打「聯合再生能源」爭議。立委陳琬惠昨天指控，屏東縣民政處前處長鄭文華退休 前兩個月，聯合再生準備好設立屏東辦公室並規畫由鄭文華負責在地關係與扮演橋梁；鄭文華到聯合再生是屏東縣前縣長、民進黨總統候選人賴清德 全國競選總部總幹事潘孟安的安排。

民眾黨上周兩度舉行記者會，質疑聯合再生能源公司違反綠能 承租土地契約出清持股套利，經濟部圖利放水，屏東縣府不僅未追究未達約定事項，還安插退休的鄭文華到聯合再生擔任資深處長。陳琬惠與民眾黨不分區立委候選人黃國昌昨再舉行記者會提出質疑。

陳琬惠表示，聯合再生作為專案輔導業者，在未達契約事項情況下，時任屏東縣長潘孟安透過政務委員張景森牽線，數度與董事長洪傳獻密會宴飲，完全沒追究行政契約執行責任，聯合再生沒達標，審查還能過關，明顯就是圖利。

陳琬惠批評，聯合再生是國家挹注資金的「綠能國家隊」，濫花納稅人血汗錢，只為保留專案輔導業者資格，1年花費5600萬元（台幣，下同，約180萬美元）設立屏東辦公室，酬庸一個一事無成、年薪近300萬元的縣府前官員；鄭文華可到聯合再生任職，證據顯示正是潘孟安的安排。

賴清德競總發言人陳世凱回應，民眾黨立委候選人的指控有兩個錯誤。第一，聯合再生有三個子公司申請，民眾黨立委候選人只取得其中一家資料，就認為這家公司未達標，連查證都不會；其次，民眾黨以為第一階段未達標，縣府關切後通過審查，更是錯誤，事實是聯合再生第一階段達標、審查通過，第二階段無法達成被縣府關切，因第二階段未在期限內達標，無法獲得屏東縣府審查通過，去年已向經濟部撤銷電業申請獲准，目前在屏東沒有設置任何案場。

黃國昌昨晚在臉書發文表示，明明就是放水，竟然還能繼續胡扯。依聯合再生與屏東縣府簽訂的契約，聯合再生應在簽約後6個月（2020年2月3日）前，提出20MW電業籌設申請，但聯合再生只提出2MW電業籌設申請。屏東縣政府說「聯合再生公司用3家子公司申請，在第一階段分別以2、6、20MW，合計28MW達標」根本在說謊，依屏縣府給聯合再生函文，除所屬天暘綠電的2MW外，是透過向另家英系綠能公司力暘購買「茂直能源」（13.52MW）與「中暘電業」（6.37MW）100%股權才取巧達到20門檻。

不過，茂直能源跟中暘電業股權，要到2020年6月11日才完成移轉登記，屏縣府在5月8日的報告也明確載明「向力暘花3000萬買20MW，截至目前為止尚未完成。」請問潘孟安是忘記了，還是害怕想起來。6月才完成股權移轉，同年2月審查卻閉著眼睛讓聯合再生過關，「這不是圖利放水，什麼才是圖利放水？」

聯合再生昨表示相關指控不實，要表達嚴正抗議。聯合再生表示，公司所有決策與經營均在合法及符合公司內控下進行，對受到無辜牽連者表達歉意，公司除了表達嚴正抗議外，為維護公司和股東權益，不排除採取法律行動。