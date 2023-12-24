賴清德老家工寮內部典雅 藍委：是花園別墅

賴清德（左二）曾在萬里老家客廳，接待廖英熙一行人，屋內陳設簡單。（圖：廖英熙提供）

民進黨總統候選人賴清德 身陷萬里老家違建風暴，賴清德老友廖英熙在臉書個人專頁貼出三年前受邀前往參觀賴清德位在新北市萬里老家的照片，已不是當年舊工寮的原樣。民眾黨總統候選人柯文哲質疑 「不知道賴清德在ㄍㄧㄥ（撐）什麼，該拆就拆」。前總統馬英九 諷：「昔有孟姜女哭倒萬里長城，今有賴神男泣保萬里違建。」

國民黨 副總統候選人趙少康說，「賴清德只要捐，我中廣董事長就辭職」，但賴現在也不捐，更說要等礦區的居住權解決，實際上一、兩年內難解，籲上位者不要騙人。

賴清德萬里老家國安雖撤哨，昨日仍有許多民眾朝聖，持續直播、拍照，有如觀光景點，部分居民拉布條抗議，要求「麥擱來亂」（別再來亂）。

彰化縣伸港鄉「怪怪貿易公司」董事長廖英熙表示，三年多前就與多位好友應賴清德邀請前往老家拜訪，雖經過整修，但客廳內部簡單，一行人還在屋外石桌聊天；賴清德還帶他們周遭走一圈，距離家屋約三分鐘路程是礦坑出入口，賴回憶指放學回家最怕看到草蓆及白布，「這是多麼悲傷的故事」。

國民黨立委林為洲看完照片，直說賴皮寮裝潢得很典雅、舒適，內有休閒間、廚房、起居室，還可以泡茶，因為旁邊是花園，很明顯是違建的花園別墅。

賴清德昨天重申，他家是礦區土地，是工寮，是區域計畫法實施之前就合法存在，現在被批評，他已經跟他的兄弟講好，交付公益信託，他也邀請國民黨總統候選人侯友宜將凱旋苑也公益信託給學生住，侯友宜只會說那是老婆的，岳家的，「但你要選總統，做善事不行嗎？」

賴清德質疑，侯家大群館，現在叫凱旋苑，卻愈蓋愈大，本來99間套房變成103間，還漲價，「五坪大一間房間，一個月收1萬6000元台幣（約514.8美元），一坪土地租金比101大樓租金平均還要貴」。

侯友宜昨天重申，他的土地一切合法，都已被外界檢驗，沒有任何問題。

馬英九昨晚出席侯康凱道造勢表示，賴清德處理自家的違建，缺乏國家領導人的格局跟氣度，賴在新北市萬里有兩層樓的建築還有豪華庭園，卻打死也不拆，被戲稱為「賴皮寮」。

馬英九說，賴為這件事情兩次流淚好像很委屈，媒體形容，「昔有孟姜女哭倒萬里長城，今有賴神男泣保萬里違建，萬里長城對萬里違建，千古絕對，對照11年前賴清德在台南市長任內，拆遷台南鐵路沿線的住戶毫不留情，這就是「綠能你不能」。