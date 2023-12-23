我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

請假輔選「一項都不會少」 陳其邁遭轟行政不中立

台灣新聞組／高雄23日電
高雄市長陳其邁（左）22日晚陪同高市立委候選人李昆澤（右二）、金鐘歌王楊烈（右）到三民區逛夜市。（記者王勇超／攝影）
高雄市長陳其邁（左）22日晚陪同高市立委候選人李昆澤（右二）、金鐘歌王楊烈（右）到三民區逛夜市。（記者王勇超／攝影）

台灣大選距投票剩不到一個月，高雄市長陳其邁請假輔選，昨日化身「高雄隊長」在民進黨環島拼圖活動中，力薦高雄8名立委候選人，第6選區立委候選人郭倍宏質問「市長輔選如何行政中立？」，更批市府局處儼然成了同選區立委候選人黃捷的競選總部。

立委候選人陳美雅批陳其邁只顧黨內權力，不顧市民怒吼。高市府回應，市長輔選按程序請假或在下班、假日等公餘時間，市政工作亦如期推動。

選戰倒數，陳其邁奮力拉抬黨籍立委候選人，請假輔選，力求「八仙過海」，遭郭倍宏強烈質疑行政不中立，落得公親變事主。

陳其邁昨出席民進黨環島拼圖，以高雄隊長之姿推薦黨籍立委候選人，指高雄三年來從市政末段班變全國城市競爭力第一名，因為選對的人，走對的路，「大家一定要讓高雄八仙過海，一席都不能掉」。稍後他轉赴高雄榮總，受訪時表示接下來該輔選的工作，一項都不會少。

不料郭倍宏開記者會，質疑市長輔選如何行政中立？郭說，請假20幾天必然荒廢市政，是標準「假公濟私，因私害公」，批市府局處儼如黃捷競總，許多里長被掛名參加公益活動，到場才知為黃捷作嫁。

同選區立委候選人陳美雅說，行政不中立讓選民最厭惡，陳其邁表面請假輔選，實則在保衛黨內政治地位。

高市府發言人周璟瑜說，市長輔選按程序請假或於下班、假日等公餘時間，市政工作如期推動。

第六選區立委候選人黃捷說，陳其邁市長盡心推動市政，嚴守分際，對自己標準很高，「不必擔心市長會怠惰」。

高市人事處副處長潘沛鏵表示，依公務人員行政中立法第7條規定，公務人員不得於上班或勤務時間從事政黨或其他政治團體活動。市長請假是依公務員服務法，一次最多可連續休30天。陳其邁每次是請假數小時，未達一天，每次請假都按流程，未超過時數，未在工作期間從事政治活動，一切合法。

民進黨 投票

上一則

海虎潛艦6落海3失蹤 海軍：安全扣環脫鉤肇禍

下一則

黑白集／白營爆內戰 謝立功瞄準黃珊珊

延伸閱讀

「萬安旋風」周日南下屏東 蔣萬安：沒有地方永遠艱困

「萬安旋風」周日南下屏東 蔣萬安：沒有地方永遠艱困
高嘉瑜、雞排妹都受害 網紅小玉賣換臉A片 求輕判

高嘉瑜、雞排妹都受害 網紅小玉賣換臉A片 求輕判
立委激戰 南台灣藍拚翻盤 阻綠八仙過海

立委激戰 南台灣藍拚翻盤 阻綠八仙過海
新聞評論／北高市長治城 一個承擔 一個撒幣

新聞評論／北高市長治城 一個承擔 一個撒幣

熱門新聞

台中市一名人妻指控遭陳姓男子灌醉後，帶到汽車旅館性侵，台中地院認證據不足，判陳無罪。示意圖／ingimage

人妻摩鐵全裸控夜店酒友性侵...老公做一事有疑判無罪

2023-12-17 13:42
東北角海岸知名的象鼻岩驚傳斷裂，圖為斷掉前一周前所攝。（本報資料照片）

北台灣名景點「象鼻岩」斷裂 曾被預估「至少上千年才會斷」

2023-12-16 20:42
總統大選選情 資料來源／聯合報系民意調查中心

聯合報系最新民調：侯康31%追平賴蕭 4成8盼政黨輪替

2023-12-18 13:30
民眾黨副總統參選人吳欣盈（中）晚上應政大學生會邀請，出席「政治進入大學 2.0 青年與副總統候選人座談」。(記者黃義書／攝影 )

吳欣盈問政大學生 台海戰爭願意上戰場？

2023-12-15 09:44
John Kerry（右）日前來台出差，不慎把iPhone掉在計程車上，在友人陪同下至派出所報案，半小時內手機失而復得，John Kerry相當感激，離別前和員警合照。（記者翁至成／翻攝）

美前州參議員到台灣出差遺失iPhone 北市警半小時尋回

2023-12-17 12:30
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建議題持續延燒，前立委郭正亮透露，綠營內部擔心影響立委選舉選情。聯合報系資料照／記者游明煌攝影

藍綠民調拉平…「這問題」不解決 他預言綠恐「1屍15命」

2023-12-20 14:18

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦